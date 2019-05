Google erlaubt automatische Löschung eigener Daten

Thomas Hartmann

Google speichert bekanntlich alles und jedes, was es sammeln kann. Doch in Zukunft soll man seine Daten einfacher auch löschen können.

Es ist das Geschäftsmodell von Google, die umfangreich gesammelten Nutzerdaten an Unternehmen weiterzuverkaufen, damit diese personalisierte Werbung daraus erstellen können. Dafür bietet Google allerlei ansonsten kostenlose Dienste an, die viele auch gern nutzen, wie etwa die Navigation auf der Karte inklusive der präzisen Stauwarnungen oder Behinderungen durch zähflüssigen Verkehr. Doch nicht nur dabei, sondern mich immer, wenn man Google-Apps auf dem Smartphone, und das gilt auch für das iPhone, nutzt, werden Daten bis ins Detail festgehalten, wie etwa der Standortverlauf, sodass man noch nach Jahren auf seinem Google-Account nachsehen kann, wo man zu welcher Uhrzeit an welchem Ort war. Denn Google hat’s aufgezeichnet….

Wem das zu weit geht, kann diese Daten bisher schon manuell löschen oder den Aktivitätsverlauf auch unterbinden. Als Zwischenlösung bietet Google demnächst an, im eigenen Account festzulegen, wie lange Aktivitätsdaten gespeichert werden sollen: bis man sie manuell löscht, oder alternativ drei oder 18 Monate lang, danach werden sie dann automatisch komplett gelöscht, verspricht Google im offiziellen Produkt-Blog . Dazu gehören auch etwa die Google-Suchanfragen, Browseraktivitäten, Verlaufsdaten aus Maps oder Google-Play und andere mehr. Dies alles soll den Nutzern in den kommenden Wochen zur Verfügung gestellt werden, weitere Optionen sollen dazu kommen.

Vermutlich hängt die Entwicklung dieses neuen Angebots auch damit zusammen, dass Google zuletzt ähnlich wie andere Anbieter, zum Beispiel Facebook, in die Kritik geraten ist wegen des allzu offensiven Sammelns und Verkaufens von personalisierte Daten. Für Google-Nutzer aber, die sich nicht ständig manuell damit beschäftigen oder auf den Komfort verzichten wollen, ist das eine gute Lösung.