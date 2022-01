Google irrt sich: iMessage ist gescheitert

Jason Snell

Manche halten iMessage für übermächtig, manche für eine Katastrophe. Je nachdem, woran man Apples Messenger misst.

Vergrößern Nachrichten-App auf dem iPhone

Etwas mehr als 10 Jahre nach seiner Einführung ist iMessage plötzlich wieder in aller Munde. In einem zweifelhaften Bericht des "Wall Street Journal" wurde angedeutet, dass das Geheimnis des iPhone-Erfolgs bei jungen Leuten im Gruppendruck liegt. Die Jugendlichen mit Android werden anhand der grünen Blasen in Gruppenchats "entlarvt" und aus den sozialen Kreisen ausgeschlossen.

Dieser Artikel war aus zahlreichen Gründen weniger fundiert, wie John Gruber letzte Woche ausführlich dargelegt hat. Auch wenn die Angst, außen vor zu bleiben, sicherlich real ist, ist die Annahme, dass dies der Grund ist, warum Menschen iPhones haben wollen, eine ungeschliffene Wahnvorstellung von der Sorte "Kunden kaufen Apple-Produkte nur, weil sie Statussymbole sind".

Wenn man sich die heutige Messaging-Landschaft ansieht, ist iMessage kein Koloss, der die Welt beherrscht. Ich würde sogar sagen, dass das erste Jahrzehnt von iMessage in Bezug auf die weltweite Akzeptanz, die Benutzererfahrung und die Innovation eher ein Scheitern als ein Erfolg ist.

Die Welt hat gesprochen

Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Die einzigen, die diese Diskussion über iMessage führen, sind Amerikaner. In den meisten Ländern ist iMessage nur eine Randnotiz. Es dominieren plattformunabhängige Chat-Apps wie Wechat, Whatsapp und Facebook Messenger, wobei die jeweiligen Apps von Land zu Land unterschiedlich sind.

Ich bin mir nicht sicher, ob Apple etwas dagegen hätte tun können. Die Theorie besagt, dass die Menschen in den meisten Ländern aufgrund der höheren Gebühren pro Nachricht schneller aus den traditionellen Textnachrichten flüchten als in den USA – und Apple war einfach zu spät auf der Party. Hätte das Unternehmen jedoch konkurrieren wollen, hätte es eine iMessage-App für Android entwickeln müssen, was es aber nicht getan hat. Die Nutzer haben sich für andere Apps entschieden.

Vergrößern Whatsapp ist die Nummer eins in Deutschland © Adem AY/Unsplash

Da Apple die Entscheidung getroffen hat, Android nicht zu unterstützen, kann man wohl mit Sicherheit sagen, dass Apple nie beabsichtigte, mit iMessage um die Vorherrschaft in der Welt der Sofortnachrichten zu kämpfen. Sein Ziel war immer ein wenig begrenzter. Ziel war es, die Betriebssysteme von Apple so zu verändern, dass sie nicht mehr von dem alten, vom Netzbetreiber kontrollierten SMS-System abhängig waren.

Und mit diesem Standard war Apple erfolgreich. iPhone- (und Mac- und iPad- und Apple Watch-) Nutzer verwenden grundsätzlich keine SMS, sondern iMessage. Sie nutzen die Server von Apple und lassen ihre Mobilfunkanbieter außen vor. Dies als Erfolg zu deklarieren, mag wie eine niedrige Messlatte erscheinen, bis man bedenkt, was mit Google passiert ist. Die Versuche des Unternehmens, einen Chat-Dienst aufzubauen, sind ein Mal nach dem anderen gescheitert , was die zynischen und opportunistischen Proteste der Google-Führungskräfte, die das "Wall Street Journal" zitieren, noch arroganter, verbitterter und kultischer erscheinen lässt als sonst.

Die Aufgabe von iMessage besteht darin, einen soliden, durchgängig verschlüsselten Dienst für das Apple-Ökosystem bereitzustellen, der (in zweiter Linie) mit SMS-Nachrichten koexistieren kann, damit iPhones Nachrichten mit Personen austauschen können, die nicht zum Apple-Ökosystem gehören. Er funktioniert. Es ist besser als alles, was Google bisher versucht hat. Das Problem ist, dass es nicht gut genug ist.

Apples Design-Versagen

Der Grund dafür, dass ich iMessage eher für einen Misserfolg als für einen Erfolg halte, ist das langsame Entwicklungstempo und die schlechte Auswahl der Funktionen, insbesondere im Vergleich zu den Whatsapps und Wechats dieser Welt.

Die Wahrheit ist, dass Apple irgendwann erkannte, dass es mit diesen Apps konkurrierte. Das Ergebnis war die Einführung des iMessage App Store, von dem man offensichtlich dachte, er würde die Welt im Sturm erobern. Es war ein Flop. Und das ist auch gut so – Apple hat es versucht und nicht geschafft.

Das Problem ist nicht, dass die Nutzer nicht bereit sind, in iMessage-Chats Pizza zu kaufen und Sticker-Apps zum nächsten großen Hit zu machen. Das Problem ist, dass Apple auf den Misserfolg mit einer Ruhe reagierte, die ich wohlwollend als Gleichgültigkeit bezeichnen würde, obwohl es vielleicht zutreffender wäre, sie als Verweigerung in Kombination mit Unflexibilität zu bezeichnen. Anstatt den Misserfolg zu diagnostizieren und zu sehen, was als Nächstes zu tun ist, tat Apple das, was es oft mit seinen Misserfolgen tut, nämlich sie einrosten und dann still und leise verschwinden zu lassen – Ping ist das beste Beispiel .

Apple hat kürzlich Antworten und Erwähnungen in iMessage eingeführt. Sie sind... nicht so gelungen. Aber ich schätze den Versuch. Ich hoffe, dass Apple an neuen Verbesserungen arbeitet, um das Erlebnis zu verbessern – aber meine Befürchtung ist, dass Apple auch diese Funktion einfach aufgibt und sie bis in alle Ewigkeit nicht richtig umgesetzt wird.



Was nicht heißen soll, dass Apple mit iMessage nicht auch Erfolge hatte. Apple Pay Cash (ebenfalls nur in den USA verfügbar!) ist ziemlich gut, und ich benutze es ständig. Und Tapbacks ist vielleicht die beste iMessage-Funktion von Apple überhaupt

(Nein, der Kollege hat offenbar iMessage zu wenig und zu selten benutzt. In der Macwelt-Redaktion wird iMessage grundsätzlich an Geburtstagen von Kollegen (und anderweitigen Menschen) verwendet, um dem Geburtstagskind zu gratulieren. Die mit Effekten gesendeten Nachrichten übertrumpfen alle flachen Gifs in Whatsapp und Co. Und Animojis ist eine weitere Funktion, die Sie am besten bei Facetimen mit Kindern verwenden, Sie werden mit diesem einfachen Mittel zu einer Lieblingstante oder Lieblingsonkel, versprochen! – Anm. d. Red).

Aber selbst wenn Apple einen klaren iMessage-Sieg erringt, wird es am Ende trübe. Tapbacks sind ein Problem für Nutzer, die nicht mit iMessage arbeiten, und zwar ein so großes, dass Google die Tapback-Übersetzung zu Android hinzugefügt hat. Und nachdem Apple die Funktion mit sechs möglichen Reaktionen im Emoji-Stil eingeführt hatte, hat es diese Funktion... nie wieder angefasst. Warum nicht mehr Reaktionen hinzufügen? Warum können Nutzer nicht mit einem beliebigen Emoji zurücktippen? Oder Favoriten auswählen? Darauf gibt es keine Antwort.



Was tun mit grünen Sprechblasen?

Vor ein paar Jahren haben sich die amerikanischen Mobilfunkanbieter zusammengetan und Rich Communications Services (RCS) entwickelt, einen Ersatz für herkömmliche SMS, den Google für Android unterstützt. Apple unterstützt RCS noch nicht und es gibt keine Anzeichen dafür, dass dies geschehen wird.

Es wird gemunkelt, Apple tut dies mit der Absicht, den Fokus auf iMessage zu halten, indem das Erlebnis außerhalb von iMessage so weit wie möglich verschlechtert wird. Und ich stimme zu, dass Apple die Unterstützung für RCS wahrscheinlich genau aus diesem Grund nicht priorisiert. Es mag auch einige technische Gründe geben, warum die Verbindung von Nachrichten mit RCS problematisch sein könnte.

Auf lange Sicht sollte Apple RCS jedoch unterstützen. Nein, RCS ist kein großartiger Standard – es ist ein vom Netzbetreiber entwickeltes System, das auf Telefonnummern und nicht auf digitalen IDs basiert, und es ist nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Aber RCS wird nie und nimmer ein Ersatz für iMessage sein. Es ist ein Ersatz oder eine Verbesserung für SMS in der Nachrichten-App – und in dieser Hinsicht ist es definitiv eine Verbesserung.

Der eigentliche Grund, warum Apple RCS unterstützen sollte (als grüne Sprechblase oder vielleicht in einer neuen Farbe), ist jedoch, dass es sich um ein Protokoll mit mehr Funktionen handelt, das allen Nutzern auf heterogenen Plattformen – iPhone- und Android-Nutzern gleichermaßen – ein besseres Erlebnis bietet als das derzeitige. Das ist eine Frage der Benutzerfreundlichkeit auf dem iPhone, nicht nur auf Android.

Angesichts der Unnachgiebigkeit von Apple als Verwalter von iMessage und der Nachrichten-App, wer weiß, wann es so weit sein wird? Auch wenn Apple bereits gegen die Chat-Apps verloren hat und iMessage nur noch als Nachrichten-Dienst für das Apple-Ökosystem erfolgreich ist, verdient es dennoch Liebe. Und davon bekommt es nicht genug.

Der Artikel stammt ursprünglich von unserer Schwesterpublikation " Macworld ".