Google löst iMessage-Problem auf geniale Weise

Michael Simon

Nachrichten (iMessages) zwischen iPhones und Androiden auszutauschen, war seit Einführung der Tapbacks nicht schön. Apple will die App nicht für Android, Google hat es jetzt auf seine Weise gelöst.

Vergrößern Tapbacks müssen nicht mehr hässlich sein © IDG

Wir alle wissen, wie nervig Gruppenchats sein können, wenn eine der Sprechblasen grün ist – also von einem Android-Smartphone stammen. Zudem stören bei der Kommunikation mit Androiden Reaktionen wie Daumen hoch/runter, Herz oder Lachen - diese wurden bisher als schnöder Text übermittelt. Googles Lösung für die Tapbacks genannten Reaktionen des iPhones ist sehr raffiniert und kommt nun nach und nach auf Android-Smartphones.

Die Optionen für Tapbacks erscheinen, wenn Sie lange auf einen Text in iMessage drücken. Auf dem iPhone kann man eine von sechs Reaktionen auswählen, die im Chat zwischen iPhone-Nutzern über der Nachricht angezeigt werden. Aber wenn ein Android-Nutzer an einer Gruppenunterhaltung teilnimmt, werden Tapbacks zu klobigen Textbausteinen, die die Unterhaltung mit "Mike hat gelacht" oder "Karen hat sich gefreut" überladen und dann die Nachricht wiederholen.

Das ist jetzt viel besser geworden. Wir konnten die Funktion auf einem Pixel 5 testen und die Umsetzung ist überraschend solide. Anstelle von "Jason hat diese Nachricht gefallen", wenn ein iPhone-Nutzer einen Tapback auswählt, sehen Android-Nutzer kleine Emoji unter der Nachricht statt darüber, aber ansonsten funktionieren sie genauso, wie wenn sie ein iPhone verwenden würden. So werden iPhone-Benutzer in ihren Unterhaltungen nicht mit Tapback-Texten überhäuft und Android-Benutzer fühlen sich nicht als Bürger zweiter Klasse. Das ist eine echte Win-win-Situation und die intelligenteste Messaging-Funktion, die Google in den letzten Jahren eingeführt hat.

Vergrößern Ihre Android-zu-iPhone-Unterhaltungen werden jetzt viel sauberer, da Google Tapbacks übersetzt.

Um die Funktion zu nutzen, müssen Sie die Google Messages-App verwenden und in den erweiterten Einstellungen die Option "iPhone-Reaktionen als Emoji anzeigen" aktiviert haben. Die Funktion scheint mit jedem Anbieter zu funktionieren, auch wenn im Moment sie nur auf einigen Pixel-Telefonen verfügbar zu sein scheint.

Die Emojis stimmen nicht genau mit den Reaktionen von Apple überein, aber sie sind nah genug dran, dass sie nicht zu viel Verwirrung stiften sollte. So setzt Google die sechs Tapback-Reaktionen um:

Herz: 😍

Daumen hoch: 👍

Daumen nach unten: 👎

Ha-Ha: 😂.

Ausrufezeichen: 😮

Fragezeichen: 🤔

Wenn Sie auf das Emoji tippen, erscheint unten auf dem Bildschirm ein Banner mit der Aufschrift "Übersetzt vom iPhone" und dem entsprechenden Emoji. Die Antworten kommen so schnell wie ein Text und haben sogar eine nette kleine Animation, die sich unglaublich natürlich anfühlt.

Googles Lösung für einen der lästigsten Teile der iMessage-Erfahrung ist bewundernswert. Auch wenn einige mit der Wahl der Emojis nicht einverstanden sind, ist es schwer, von den Ergebnissen nicht beeindruckt zu sein. Wie bei allen Dingen, die mit Android zu tun haben, wird es eine Weile dauern, bis es sich durchgesetzt hat, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass eines der größten Ärgernisse bei der Textübertragung zwischen iPhones und Android-Smartphones gelöst wurde.

Der Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" .