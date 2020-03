GorillaPod Vlogging-Kit: Startausrüstung für Youtube & Co.

Thomas Hartmann

Mit Halterung, Mikro und LED-Leuchte präsentiert sich das Vlogging-Kit von Joby als Einstiegsausrüstung für Influencer, Vlogger oder für die digitale Vernetzung zu Hause.

Vergrößern Joby © Joby

Joby, Hersteller flexibler Kleinstative sowie mobiler Smartphone- und Kameraequipments, präsentiert einen Produktauftritt mit angeschlossenem Online-Shop in neuem Look und konzentriert sich dabei ganz auf die Zielgruppe der Digital Natives. Interessant finden wir besonders das GorillaPod Vlogging-Kit , welches für 200 Euro eine brauchbar erscheinende Startausrüstung für diverse Filmsituationen mit Smartphone oder Kamera bietet, um auf Youtube und anderen Plattformen präsent zu sein. Dazu gehören das GorillaPod Mobile Rig als biegbares Stativ, das sich auch in der Hand halten oder hinstellen lässt. Das Wavo Mobile-Mikro, das speziell für Außenaufnahmen mit einem Fellüberzug geliefert wird. Störgeräusche durch Berührungen sollen durch die Dämpfung Rycote Lyre reduziert werden und ideal für Reisebeiträge sein. Laut Anbieter ist es geeignet für Smartphones und Kameras (TRS- und TRRS-Kabel sowie Beleuchtungsadapter sind inklusive). Und schließlich die Beamo Mini-LED-Leuchter mit 1000 Lumen und laut Hersteller wasserdicht, die außerdem über eine Magnetisierung der Rückseite verfügt, sodass man sie auch an metallischen Oberflächen anbringen kann. Ferner ist die Lampe per Taste oder via Bluetooth dimmbar.

Auch eine kostenlose App für iOS sowie Android l ässt sich auf das Smartphone laden.

Zusätzliche Details zu dem Kit wie Gewicht, Maße, Farbe und anderes mehr sowie zu weiteren Joby-Produkten gibt es auf dieser Website des Anbieters .

Demnach ist das Vlogging-Paket speziell abgestimmt auf die neueste Generation von Smartphones wie iPhone 11 oder Pixel 4. Für die aktuellen iPhones ohne Klinkenanschluss liegt ein Lightning-Adapterfür das Mikro bei. Der Versand erfolgt kostenfrei, als Standardlieferung werden derzeit drei bis fünf Arbeitstage angegeben.

