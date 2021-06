Gratis: Astronomie-App ”The Sky by Redshift“ – mehr als 9000 Sterne

Thomas Hartmann

”The Sky by Redshift‘ ist nach Einschätzung des Entwicklers das ideale Tool für alle Einsteiger, die wissen möchten, welcher Stern gerade besonders hell am Firmament leuchte.

Vergrößern Weit draußen vor der Stadt sind in klaren und dunklen Nächten einige tausend Sterne mit bloßen Augen zu sehen. Aber wie heißen die alle?

Die kostenlos nutzbare Astronomie-App ”The Sky by Redshift“ vervollständigt die Redshift-Familie und macht die bekannte Astronomie-Software auch für Gelegenheitsnutzer und Einsteiger zum Himmels-Tool, um Fragen zu beantworten wie: ”Welcher Stern ist das, und zieht da oben die ISS vorbei?” Mit "The Sky" soll jeder die Sterne, Planeten und Sternbilder des Nachthimmels erkennen können. Oder Fragen wie: “Wo ist der Jupiter und wie finde ich mein Tierkreiszeichen?” Mit nur wenigen Fingertipps verspricht "The Sky", die Position der gesuchten Objekte direkt am Himmel zu zeigen.

Möchte man wissen, wie der Mars aussieht, zeigt die App Planeten und Monde und auch Deep-Sky-Objekte in passenden Bildern und nimmt den Nutzer mit "auf eine beeindruckende Reise in die Weiten des Weltraums". Oder wie entsteht eine Sonnenfinsternis, und was ist die Mars-Opposition? The Sky beantwortet dem Entwickler zufolge Fragen rund um astronomische Phänomene und Ereignisse mit beeindruckenden Animationen und aufschlussreichen Erklärungen.

Anfänger und Hobbyastronomen, Kinder und Erwachsene – mit der App The Sky sollen sich alle sofort am Himmel zurechtfinden – auch ohne Vorkenntnisse und lange Einarbeitungszeit. Die App enthält Redshift zufolge mehr als 9.000 Sterne, 88 Sternbilder, hunderte von Monden, Asteroiden und Kometen sowie 200 ”spektakuläre Deep-Sky-Objekte” mit exakter Positionsberechnung und Bewegungsverfolgung in Echtzeit.

Die App kann kostenlos heruntergeladen werden, sowohl für iOS im App Store (ab iOS 10.0) oder im Google Play Store (ab Android 5.0). Mit dem Premium-Abo wird die Reise durchs Weltall werbefrei. Außerdem werden weitere Raumflüge sowie zusätzliche Wissenskapitel von "Astronomie entdecken" freigeschaltet – dies kostet dann drei Euro. Außerdem gibt es die App ”Redshift Sky”, um noch tiefer in die Astronomie und Himmelsbeobachtung einsteigen und nahezu unbegrenzt durch Raum und Zeit reisen zu können. Diese Variante ist im App Store für 9,99 Euro sowie bei Google Play erhältlich.