Gravis Black Friday – Bestpreis für Beats Solo Pro

Gravis bietet derzeit den besten Preis für den Over-Ear-Kopfhörer der Apple-Tochter Beats. Aber auch der Preise für das Einstiegs-Macbook-Air kann sich sehen lassen.

Vergrößern Gravis bietet ab Freitag hohe Rabatte

Seit Montag bietet Gravis Macs und Zubehör im Rahmen der Black Week reduziert an. Erst am 27.11.2020 startet aber das finale Rabattangebot, vom 27. bis 30. November werden knapp 400 Produkte im Preis reduziert. Bis zu 50 Prozent Preisnachlass werden geboten, die Angebote gelten auch in den 40 Gravis Stores .

Einige der Angebote hat Gravis bereits vorab bekannt gegeben:

Macbook Pro 13-Zoll 2019

Das Macbook Pro gibt es für 2019 Euro, ein Rabatt von 218 Euro (dieser Rabatt ist anscheinend bereits verfügbar).

Macbook Air i5 256 GB

Anders als das Macbook Pro verkauft Apple kein Macbook Air mit Intel-Chip mehr, bei diversen Händlern gibt es die Auslaufmodelle aber noch, gerade jetzt zum Black Friday noch einmal günstiger. Ins Auge fällt etwa ein Macbook Air (Sommer 2020) mit 1,1 GHz schnellem i3-Chip, 8 GB RAM und 256 GB SSD zum Preis von 889 Euro. Es handelt sich hierbei zwar um das Einsteigermodell, aber als Zweitgerät oder für Schule und Uni ist das Macbook Air (Sommer 2020) auch dank des Intel-Chips noch eine ganze Weile zukunftssicher.

Bei Ebay gibt es das gleiche Modell sogar noch für 869 Euro, jedoch zusätzlich noch 50 Euro Aktionsrabatt. Hier könnten unter Umständen die Vorräte eher knapp werden, die Lieferzeit ist jetzt schon mit über einer Woche angegeben, während Gravis sofortige Auslieferung verspricht.



Airpods Pro

Für 205 Euro gibt es außerdem die Airpods Pro, hier liegt Gravis mit seinem Preis im vorderen Mittelfeld der Angebote. Den aktuell (27.11., 12 Uhr) niedrigsten Preis für die Airpods Pro bietet die Telekom in ihrem Shop: 189 Euro .



Beats Solo Pro Wireless

On-Ear-Headsets von Beats by Dre, die Kopfhörer gibt es rund um den Black Friday für 174,90 Euro. Das ist derzeit der günstigste Preis für den klangstarken Kopfhörer der Apple-Tochter. Apple verlangt für die Solo Pro weiterhin den Standardpreis von 292,35 Euro, gibt aber einen 50-Euro-Gutschein mit dazu.



Besonders viele Rabatte soll es aber auf Zubehör geben, so sind ausgewählte Cases für iPhone für 25 Euro zu haben. Auch die Zens Liberty in der Glass Edition, eine Qi-Ladestation für zwei Geräte gibt es für 148,90 Euro.

Sonos Beam

100 Euro Rabatt gibt es auf die smarte Soundbar Sonos Beam, für 349 Euro ist der Lautsprecher mit Sprachsteuerung zu haben.

Withings Move ECG

Auf die Fitness-Uhr mit EKG-Funktion gibt es 30 Prozent Rabatt, sie kostet 85 Euro

Withings Sleep Analyzer

Die Schlafsensormatte für die Schlafanalyse gibt es für 89,99

Sphero Bolt

Den Roboter Sphero Bolt erhält man ab Freitag für 139,90 Euro

LIFX Candle Colour

Die steuerbare Glühbirne gibt es für 34,99 Euro.