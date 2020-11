Gravis Black Friday – knapp 400 Produkte ab Freitag reduziert

Stephan Wiesend

Beim Apple-Händler Gravis startet ebenfalls eine Black-Friday-Aktion, reduziert wird etwa ein Macbook Pro und Airpods Pro.

Vergrößern Gravis bietet ab Freitag hohe Rabatte

Seit Montag bietet Gravis Macs und Zubehör im Rahmen der Black Week reduziert an. Erst am 27.11.2020 startet aber das finale Rabattangebot, vom 27. bis 30. November werden knapp 400 Produkte im Preis reduziert. Bis zu 50 Prozent Preisnachlass werden geboten, die Angebote gelten auch in den 40 Gravis Stores .

Einige der Angebote hat Gravis bereits vorab bekannt gegeben:

Macbook Pro 13-Zoll 2019

Das Macbook Pro gibt es für 2019 Euro, ein Rabatt von 218 Euro (dieser Rabatt ist anscheinend bereits verfügbar).

Airpods Pro

Für 205 Euro gibt es außerdem die Airpods Pro, aktuell kosten sie bei Gravis noch 209 Euro.

Beats Solo Pro Wireless

On-Ear-Headsets von Beats by Dre, die Kopfhörer gibt es rund um den Black Friday für 174,90 Euro

Besonders viele Rabatte soll es aber auf Zubehör geben, so sind ausgewählte Cases für iPhone für 25 Euro zu haben. Auch die Zens Liberty in der Glass Edition, eine Qi-Ladestation für zwei Geräte gibt es für 148,90 Euro.

Sonos Beam

100 Rabatt gibt es auf die smarte Soundbar Sonos Beam, für 349 Euro ist der Lautsprecher mit Sprachsteuerung zu haben.

Withings Move ECG

Auf die Fitness-Uhr mit EKG-Funktion gibt es 30 Prozent Rabatt, sie kostet 85 Euro

Withings Sleep Analyzer

Die Schlafsensormatte für die Schlafanalyse gibt es für 89,99

Sphero Bolt

Den Roboter Sphero Bolt erhält man ab Freitag für 139,90 Euro

LIFX Candle Colour

Die steuerbare Glühbirne gibt es für 34,99 Euro.