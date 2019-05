Gravis: Neue Phoneworx-Filialen reparieren Apple iPhone, Samsung und Huawei

Stephan Wiesend

Die neuen Filialen in Flensburg und Dresden sind auf Smartphones von Apple, Samsung und Huawei spezialisiert.

Vergrößern Die neuen Filialen sind auf die Reparatur von Smartphones spezialisiert.

Die Filialen der Kette Gravis sind vor allem als Mac-Fachhändler bekannt, sie bieten außerdem ein volles Programm an iPhone-Reparaturen – mit Apple-Ersatzteilen und zertifizierten Technikern. Mit seinen neuen Filialen unter dem Namen Phoneworx probiert Gravis aber nun ein neues Konzept aus: In Flensburg und Dresden eröffnet der Dienstleister unter dem neuen Markennamen zwei auf Reparaturen spezialisierte Niederlassungen. Neu: Neben iPhones und iPads werden hier erstmals Smartphones und Tablets von Samsung und Huawei repariert. Durchgeführt werden die Reparaturen von zertifizierten Technikern und mit Original-Ersatzteilen, die Herstellergarantie bleibt dadurch erhalten. Ist eine Reparatur vor Ort nicht möglich, werden die Geräte innerhalb von fünf bis sechs Tagen repariert, so der Anbieter.

Für iPhones bieten die Shop etwa Apple offiziellen Herstellerservice, Display-Reparatur, Akku-Tausch und Austausch von Kleinkomponenten – zu den offiziellen Preisen des Hersteller-Supports. So kostet ein Akku-Austausch beim iPhone 7 wie üblich 48,99 Euro, beim Samsung S8 sind es 97,48 Euro. Eine Reparatur der Apple Watch ist möglich, ebenso die Reparatur und der Upgrade von Macs. Auch der Ankauf eines iPhones wird angeboten, eine Auswahl an Zubehör gibt es in den Filialen ebenfalls. Laut Gravis habe man sich auf die Marken Apple, Samsung und Huawei spezialisiert, da es sich um die drei meistgekauften Smartphone-Marken in Deutschland handelt.



Die Filiale in Dresden (Hauptstr. 25/27, 01097 Dresden) eröffnet heute, die Filale in Flensburg (Holm 47, 24937 Flensburg) am 13. Mai.