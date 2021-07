Größtes Apple-Museum der Welt öffnet in Warschau

Peter Müller, Halyna Kubiv

Mit 1.500 Exponaten durfte die Ausstellung in Warschau die größte thematische Apple-Sammlung der Welt werden.

Vergrößern Apple Museum und Jacek Łupina. © Applemobile.pl

Rechner einer Ausstellung : Das nach eigenen Angaben größte Mac-Museum der Welt will im September in Warschau eröffnen. Auf etwa 320 Quadratmetern wollen die Macher der Ausstellung 1.500 Exponate zeigen, das dürften dann etwa fünfmal so viele sein, wie das Museum von Macpaw in Kyiv zeigt .

Neben Macs sollen auch andere Produkte Apples zu sehen sein, etwa iPads, iPhones, Zubehör und Software. Die Besucher sollen interaktiv durch das Museum geleitet werden, Sensoren schlagen im Vorbeigehen an und lenken den Blick auf interessante Ausstellungstücke. Die Philosophie des Museums erklärt der Direktor des vermarktenden Unternehmens Japko ("Apfel" auf Deutsch), Krzysztof Grochowski, wie folgt: "Wir möchten, dass sie die Entwicklung von Ideen in der Technik so zeigt, dass jeder sehen kann, welchen Fortschritt wir als Menschheit erlebt haben. Wir möchten auch die Quellen und Richtungen der Zivilisation zeigen, aber vor allem möchten wir den Besuchern den wahren Kern der technologischen Popkultur zeigen. Wir werden einen multimedialen Raum schaffen, der es den Menschen ermöglicht, diese Ausstellung zu erleben, nicht nur zu sehen."

Der Inhaber des Apple Museums in Warschau Jacek Łupina nutzt Mac-Rechner seit Mitte Neunziger, als er seinen ersten Power Macintosh gekauft hat. Die Idee mit dem Museum kam aber deutlich später: Am ersten April 2014 hat er ein etwas späteres Modell des Power Macintosh gekauft. Der Monitor von seinem ersten Mac staubte noch auf dem Dachboden, so schloss Łupina diesen an den "neuen" Computer an. Seitdem begann seine Sammlung der Apple-Geräte zu wachsen. Der Mann kaufte auch teilweise kaputte Rechner und reparierte sie zu einem vorzeigbaren Zustand. Nach drei Jahren war die Kollektion bereits so groß, dass Łupina sich entscheiden musste – entweder die Exponate verkaufen oder etwas ganz Großes wagen. So entstand das Apple Museum Polen.