Großer Zugang für Apple Pay in Österreich

Halyna Kubiv

Apple hat vor Kurzem seine Liste der unterstützenden Banken für Apple Pay aktualisiert, besonders viele sind in Österreich hinzugekommen.

Vergrößern Bald kann man auch in Deutschland mit dem Smartphone via Apple Pay bezahlen © vectorfusionart, Fotolia.com

Apple fügt von Zeit zur Zeit in seine Liste der unterstützenden Banken für Apple Pay immer wieder neue Finanzinstitute hinzu, die meisten Änderungen passieren unangekündigt. Offenbar sind mit der letzten Aktualisierung der Liste besonders viele österreichische Banken hinzugekommen, wir haben gleich zwölf neue gezählt. Apple hat das Support-Dokument am 18. August aktualisiert, das vorletzte Update ist laut Wayback Machine erst am 30. Juni passiert. In dieser Zeit hat Apple elf komplett neue Banken hinzugefügt, Boon ist auf die Liste zurückgekehrt, nach dem Apple Wirecard und die Tochter-Unternehmen aus seinen Apple-Pay-Listen entfernt hat. Ob es sich bei der Nennung des in Deutschland abgekündigten Service Boon um einen Fehler handelt, ist nicht bekannt, der Anbieter findet sich ebenfalls unter deutschen Apple-Pay-Anbietern und die in insolvente Mutterfirma Wirecard unter denen in der Schweiz. Die komplette Liste von Neu-Zugängen aus Österreich finden Sie hier:

Advanzia Bank

Apotheker Bank (Volksbanken)

bank99

boon.

Curve

Dolomiten Bank

Hypo Bank Burgenland

Marchfelder Bank

Paybox Bank

Spängler Bank

Sparda

Viva

Dabei handelt es sich um eher kleinere Finanzinstitute, die Großen in Österreich sind bei Apple Pay schon länger dabei, wie beispielsweise Erste Group Bank AG.

In Deutschland sind neben Boon noch Advanzia Bank, Curve und MLP Banking hinzugekommen. Curve ist beispielsweise ein Kreditkarten-Anbieter aus Großbritannien, der mehrere Karten in einer Anwendung vereint.

In der Schweiz finden sich im aktuellen Dokument nur zwei Neu-Zugänge für Apple Pay: Neben Boon ist dafür ein richtiger Riese dazugekommen: UBS Schweiz. Dessen Mutterfirma UBS (ursprünglich Union Bank of Switzerland) gehört zu den systemwichtigen Banken in Europa, spielt aber auf den Märkten in den USA und Asien auch mit.