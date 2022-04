Grünes iPhone 13 für nur 721 Euro effektiv – Schnapper bei O2

Michael Rupp

Wenn es um das iPhone 13 geht, weckt die neue Farbe Grün Begehrlichkeiten. Im O2-Tarifbundle machen Sie derzeit mit einem Effektivpreis von 721 Euro für das grüne iPhone einen Schnapper. Auch das Pro- und Max-Modell in Grün gibt’s im Tarifpaket.

Vergrößern iPhone 13 in knallig grün: Bei O2 nur 721 Euro effektiv © Apple

Tannengrün, British-Racing-Green oder Bergisch-Grün: Wenn es um schicke Farben geht, nimmt Grün seit jeher eine Sonderrolle ein. Das Besondere ist die edle Anmutung der grünen Farbwelt. Auch Apple greift den Trend beim iPhone 13 auf und hat mit einer grünen Gehäusevariante nachgelegt. In der gerade laufenden O2-Aktion bekommen Sie das Apple-Smartphone in der angesagten Sonderfarbe "Grün" mit Tarif unterm Strich für 721 Euro . Wie der Preisvergleich zeigt, liegen andere Angebote bei rund 800 Euro aufwärts.



Zum iPhone 13 in Grün im O2-Deal



So kommen Sie an das grüne iPhone 13

Das iPhone 13 in Grün ist der Handy-Hingucker schlechthin. Und keine Frage: Es weckt Begehrlichkeiten. Der Umstieg ist im O2-Deal finanziell für Sie womöglich leichter zu bewältigen. Für den Free-M-Tarif mit 20 GB 5G-Datenvolumen zahlen Sie einzeln 29,99 Euro monatlich bei 24 Monaten Laufzeit. Das macht über zwei Jahre 719,76 Euro.

Die Kombi aus grünem iPhone 13 mit 128 GB Speicher und Free-M-Tarif kostet Sie 59,99 Euro pro Monat oder bei 1.439,76 Euro in 24 Monaten. Dazu kommt 1 Euro für das Gerät selbst plus 4,99 Euro Versand – macht in Summe 1.440,76 Euro. Ziehen Sie die 719,76 Euro für den Tarif ab, kommen Sie bei O2 mit 721 Euro effektiv für das iPhone 13 weg. Die 100 Euro Wechselbonus und eine eventuelle Prämie für die Rückgabe Ihres bisherigen Handys ist da noch nicht eingerechnet. Hinzu kommen 4,99 für den Versand.



Alles Infos zum iPhone 13



Tipp: Gönnen Sie Ihrem neuen grünen iPhone eine transparente Hülle. Es wäre schade, die Sonderfarbe zu verstecken. Hier ein paar Möglichkeiten im PC-Welt-Preisvergleich.



Vergrößern Starkes Handy im grünen Gehäuse: Bei O2 kommen Sie dank Tarif-Deal für 720 Euro an das iPhone 13 (im Bild rechts) ran. © Apple

Grünes iPhone 13 in zwei Varianten

Apple hat sich für die iPhone-13-Familie gleich zwei schicke Grünvarianten ausgedacht. Das iPhone 13 und 13 Mini gibt es in kräftigem Dunkelgrün. Die bisherigen Gehäusefarben Blau, Graphit, Silber und Gold sind weiterhin erhältlich.

Die ein paar Nuancen hellere Grünvariante namens Alpingrün ist für das iPhone 13 Pro Max vorgesehen. Alpingrün wirkt metallisch und dadurch nicht ganz so grün. Es wird in mehreren Keramikschichten aufs Chassis aufgebracht. O2 bietet auch dafür attraktive Tarif-Deals an. Hier kann es aufgrund hoher Nachfrage zu Lieferzeiten kommen.



Alle grünen iPhone-Modelle bei O2 im Überblick:

iPhone 13 mit Free-M-Tarif

iPhone 13 Pro mit Free-Unlimited-Max-Tarif

iPhone 13 Pro Max mit Free-Unlimited-Max-Tarif

Gut zu wissen: Das neue Alpingrün beim iPhone 13 Pro (Max) wird durch mehrere Schichten metallischer Keramik im Nanometerbereich erzeugt.