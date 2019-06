Happy Plugs Air 1: Airpods-Alternative mit Siri & Co.

Thomas Hartmann

Happy Plugs kündigt für Anfang Juli seine neuen Bluetooth-Kopfhörer mit Siri-Unterstützung an. Auch Google Assistant lässt sich damit aufrufen.

Vergrößern Happy Plugs Air 1 in Gold © Happy Plugs

Worüber früher noch gescherzt wurde, wird nun stilbildend: die drahtlosen Kopfhörer Air 1 von Happy Plugs werden genauso frei schwebend, ein bisschen wie Aufsätze für elektrische Zahnbürsten, in die Ohren gesteckt. Das erinnert stark an Apples Airpods. Ansonsten gibt es aber einige Unterschiede. So werden die Air 1 über Bluetooth 5.0 mit kompatiblen Geräten wie iPhones verbunden. Bis zu 14 Stunden Spielzeit verspricht der Hersteller, wenn man den Ladecase mit sich trägt, sonst bis zu 3,5 Stunden. Eine 15-minütige Schnellladung für weitere 45 Minuten Spielzeit ist ein zusätzliches Feature.

Die Air 1 kommen mit 12 Millimeter-Treibern für einen klaren Sound und einen starken Bass, wie es vom Anbieter weiter heißt. Dazu kommt ein integrierter Equalizer. Außerdem eine Unterstützung für die Kontrolle der Earbuds durch insgesamt 14 verschiedene Touchgesten für die Lautstärke, Annahme von Anrufen auf dem Handy, Zugriff auf Siri oder den Google Assistant und anderes mehr.

Erhältlich sind die neuen Kopfhörer ab dem 5. Juli zu einem Preis von 89 Euro in den Farben Gold, Pink-Gold, Schwarz und Weiß inklusive einem Lade- und Aufbewahrungscase. Die Garantie beträgt ein Jahr.