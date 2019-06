Denise Bergert

Das neueste AR-Spiel der Pokémon-Go-Macher Niantic ist ab Freitag in den USA und Großbritannien erhältlich.

Vergrößern Harry Potter: Wizards Unite erscheint am 21. Juni 2019. © Niantic

Entwickler Niantic hat heute über den Micro-Blogging-Dienst Twitter erste Details zur geplanten Veröffentlichung von "Harry Potter: Wizards Unite" bekannt gegeben . Die weltweite Veröffentlichung des Augmented-Reality-Titels soll demnach am 21. Juni 2019 in den USA und Großbritannien starten. Weitere europäische Länder sollen kurz darauf folgen. Konkrete Details will Niantic zeitnah über Twitter veröffentlichen.

"Harry Potter: Wizards Unite" folgt dem gleichen Spielprinzip wie "Ingress" und "Pokémon Go". Über den Handy-Bildschirm werden in der Umgebung spezielle Gegenstände angezeigt, die es von den Spielern einzusammeln gilt. Im Fall von "Harry Potter: Wizards Unite" sind das Zaubersprüche – die sogenannten Foundables und Cofoundables. Mit diesen Zaubersprüchen können sie sich dann mit ihren Mitspielern messen. Aus den Pokéstops in Pokémon Go werden in Harry Potter Greenhouses und Inns. Multiplayer-Events werden in Festungen veranstaltet. Es bleibt abzuwarten, ob "Harry Potter: Wizards Unite" einen ähnlich großen Hype wird auslösen können wie Pokémon Go vor drei Jahren.