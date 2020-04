Hauskonzerte gegen Covid-19 am 19. April live im Stream

Peter Müller

Keine Konzerte, keine Festivals, aber Live-Musik von zu Hause: Global Citizen und WHO organisieren ein Event, das auch Apple übertragen wird.

Vergrößern Daheim bleiben - und die Nacht zum Sonntag, dem 19.4. mit Musik verbringen

Am 19. April enden in Bayern und den meisten anderen Bundesländern die Osterferien und wenn es bis dahin gelingt, ausreichend Masken zu organisieren, könnten die Ausgangsbeschränkungen zugunsten einer Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gelockert werden. Aber das ist völlig ungewiss.

Sicher hingegen ist das Live-Event in der Nacht zum 19. April , Global Citizen und die WHO organisieren das Event "One World: Together at Home", bei dem renommierte Künstler ihre Hauskonzerte koordiniert streamen. Übertragen werden das unter anderem die TV-Sender CBS, ABC und NBC, live im Web streamen neben vielen weiteren Diensten Amazon Prime Video, Twitter, Youtube, Facebook, Alibaba und Apple.

Zu Gehör kommen etwa Sir Elton John, Billie Eilish, Alanis Morissette, John Legend, Lizzo, Stevie Wonder, Eddie Vedder oder Billie Joe Armstrong, und viele andere Musiker aus und für alle Altersgruppen. Die Zeit ist ein wenig ungünstig für in Europa zu Hause Festgehaltene: ab zwei Uhr morgens nach MESZ. Aber am nächsten Tag ist ja Sonntag und ob man am Montag schon gleich wieder das Haus verlassen muss, weil man es vielleicht darf, sei noch dahin gestellt.

Die WHO feiert indes heute den Weltgesundheitstag, am 7. April 1948 wurde die Organisation gegründet.