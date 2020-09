Herbst-Update: Adobe spendiert Lightroom beliebtes Premiere-Feature

Simon Lohmann

Mit diesem neuen Feature will Adobe es Lightroom-Nutzern noch leichter machen, Fotos nach den eigenen Vorstellungen zu bearbeiten. Ein neues Tool verleiht der Farbkorrektur in Lightroom v├Âllig neue M├Âglichkeiten - und Adobe-Fans m├╝ssen auch gar nicht lang warten, um das Feature selbst ausprobieren zu k├Ânnen.

Vergr├Â├čern Adobe hat in einem Video ein neues Lightroom-Feature vorgestellt. © Adobe

Adobe hat ein gestern in einem kurzen YouTube-Video ein neues Feature für Lightroom vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein neues Tool für Farbkorrekturen, welches Adobe-Nutzer bereits von Premiere Pro kennen dürften. Adobe will mit dem neuen Farbkorrektur-Tool  Lightroom Classic, Lightroom und Adobe Camera Raw um ein leistungsstarkes neues Feature erweitern. In dem folgenden Video wird das Tool kurz vorgestellt: 

Wer das "Lumetri Color-Panel" aus dem professionellen Videoschnittprogramm Premiere Pro aus dem Hause Adobe kennt, wird mit dem neuen Lightroom-Tool keine Probleme bei der Bedienung haben. Dabei handelt es sich dabei um eine aktualisierte Version des Werkzeugs, das fr├╝her unter dem Namen Split Toning bekannt war. "W├Ąhrend Sie mit der geteilten Tonung Fotos stilisieren k├Ânnen, indem Sie den Farbton der Schatten und Lichter festlegen, geht die Farbkorrektur noch einen Schritt weiter, indem sie Ihnen auch die Kontrolle ├╝ber den Farbton der Mittelt├Âne gibt", erkl├Ąren die Kollegen von PetaPixel .┬á

Wie Pei Ketron, Mitglied des Lightroom-Teams, im Video zeigt, k├Ânnen Sie anstelle von Schiebereglern mit den neuen Farbr├Ądern pr├Ązise Anpassungen vornehmen. So k├Ânnen Sie einfach auf einen Punkt im Rad tippen und ihn in einem Kreis herumziehen, um den gew├╝nschten Farbton auszuw├Ąhlen. Durch Hinein- und Herausziehen aus der Mitte des Rades wird der Farbton gesperrt und Sie k├Ânnen anschlie├čend noch die S├Ąttigung einstellen.

Neben den neuen Farbr├Ądern gibt es noch ein neues globales Farbrad, einen Schieberegler f├╝r die Luminanz und einen neuen Schieberegler f├╝r die ├ťberblendung.

Sowohl aus dem Video selbst, als auch aus der Videobeschreibung geht hervor, dass Adobe auf der virtuellen Adobe Max-Konferenz vom 20. bis 22. Oktober mehr ├╝ber dieses kommende Werkzeug verraten m├Âchte. Lightroom-Fans sollten daher nicht mehr allzu lange auf das neue Feature warten m├╝ssen.┬á