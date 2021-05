Hermes Paketschein erstellen – mit der Hermes-App

Stephan Wiesend

Wer sich beim Paketversand das Drucken ersparen möchte, dem bietet die neue Hermes App eine komfortable Alternative – den Mobilen Paketschein.

Vergrößern Hermes © 2015

Mit der Hermes-App können Versender auch von unterwegs jederzeit einen Paketschein für den Versand erstellen. Ausdruck und Bezahlung der mobilen Paketscheine erfolgen in den über 15.000 Hermes Paket-Shops. Mehrkosten für den Verbraucher entstehen nicht. Der Mobile Paketschein ist direkt in der kostenfreien Hermes App für iOS und Android verfügbar. Die Hermes Logistik Gruppe Deutschland (HLGD) führte die digitale Paketscheinerstellung per iPhone oder iPad schon 2015 bundesweit als erster Paketdienstleister ein.

Vergrößern Alle Versandinformationen werden per QR-Code übermittelt, der direkt in der App erzeugt wird. © Hermes

Bequeme Abwicklung über die Hermes App

Kunden benötigen für die mobile Paketscheinerstellung die aktuelle Version der kostenfreien Hermes App für iOS-Geräte. Das entsprechende Update ist im Apple App Store und Play Store verfügbar. Den Mobilen Paketschein finden User unter dem Menüpunkt „ Paketschein erstellen “. In nur wenigen Schritten lotst die App den User durch den Erstellungsprozess: Nach Eingabe der Paketklasse sowie der Absender- und Empfängeradresse (der Abruf der Daten aus dem Adressbuch ist möglich) generiert die App einen individuellen QR-Code als Paketschein. Nun muss der Versender nur in einen der über 15.000 Hermes Paket-Shops gehen, dort den QR-Code auf dem iPhone oder iPad vorzeigen und die Sendung wie gewohnt vor Ort bezahlen. Der Paket-Shop-Betreiber scannt dazu den Code ein, druckt den Paketschein für den Nutzer aus und klebt ihn auf das Paket. Mehrkosten für den Kunden entstehen nicht. Für den Mobilen Paketschein gelten die bekannten Online-Preise für den privaten Paketversand.

Vergrößern Mit der Hermes App kann man sich das Drucken des Lieferscheins sparen und ganz bequem von unterwegs einen Paketschein erstellen. © Hermes

Hermes hat alle Paket-Shops in Deutschland mit der dazu benötigten Scanner-Technologie und Druckern ausgerüstet. Somit steht der neue Service bundesweit in über 15.000 Hermes PaketShops zur Verfügung. Sie können auf Wunsch Online-Paketscheine, die auf www.myhermes.de erstellt werden, für eine mobile, druckerfreie Nutzung auf das iPhone oder iPad übertragen. Ein Ausdruck der im PDF-Format zur Verfügung gestellten Online-Paketscheine bleibt weiterhin möglich. Auch Paketscheine, die handschriftlich im Shop ausgefüllt werden, bleiben im Angebot.

Vergrößern Die App zeigt die nächsten PaketShops direkt in der Nähe an. Zudem kann der Preis über die Abmessungen eines Paketes ermittelt werden. © Hermes.

Neues Design der Hermes App und bessere Navigation

Die neue Version der Hermes App bietet ein Design, das die bisherige Navigation noch mehr vereinfacht. User der App profitieren von zahlreichen Funktionen, die den Versand mit Hermes bequemer machen: Neben der mobilen Paketscheinerstellung beinhaltet die Hermes App auch bereits bekannte Funktionen – zum Beispiel die Sendungsverfolgung. Hier können sich User jederzeit über den aktuellen Versandstatus ihrer Sendungen informieren. Dazu können Versender ganz einfach die Sendungsnummer in die App übertragen und sie dort speichern. Mit dem PaketShop-Finder erhält der User schnell einen Überblick, welche Shops sich in direkter Nähe befinden. Dabei kann u.a. auch nach Öffnungszeiten gefiltert werden. Wer sich nicht sicher ist, wie viel sein Paket kostet, der kann über die App ganz bequem die richtige Paketklasse ermitteln und den Preis für sein Paket oder Päckchen berechnen.