Heute -72 %: Das ist so besonders an NordVPN!

Zum Black Friday sparen Macwelt-Leser noch mehr als sonst. Mit 72 % Rabatt ist das VPN-Abo für wenige Tage mit unserem Link deutlich günstiger. Aber wieso ist NordVPN den anderen VPN-Anbietern überlegen?

Am Black Friday überschlagen sich die Deals. Der ohnehin sehr intensive VPN-Markt ist hier keine Ausnahme. Interessenten sollten genau deshalb nicht den absolut günstigsten Black-Friday-Deal bei VPNs holen, sondern jenen mit der besten Preisleistung. Hier sticht NordVPN immer wieder heraus. Denn als einziger geht man das Spiel mit immer tieferen Preisen nicht bis zum Anschlag, da so auch die Produktqualität leidet.



Wie erwähnt können Sie mit unserem Link heute 72 % auf das 2-Jahresabo sparen. Doch Achtung: Nach dem Klicken haben Sie nur kurz Zeit, das Angebot einzulösen. Anschließend schaltet NordVPN auf den normalen Preis zurück.



Gratis-Anbieter mit Risiko

Die heutigen 72 % Rabatt auf NordVPN sind stark, indessen gibt es mittlerweile auch noch günstigere Anbieter oder sogar gar kostenfreie Apps. Dass diese gefährlich sein können, weil sie Nutzerdaten weitergeben und sogar verkaufen , wird jedoch immer wieder berichtet.



Es lohnt sich in einem solch sensiblen Bereich wie der Einrichtung eines virtuellen privaten Netzwerkes also auf bewährte Apps zu setzen. NordVPN bringt hier fast 10 Jahre Erfahrung mit (mehr als die meisten Mitbewerber) und kann preislich trotzdem fast mit den günstigsten Deals mithalten. Möglich wird dies durch die immense Nutzerbasis. Rund 1000 Mitarbeiter und über 40 Millionen Nutzer geben dem Erfolg recht.

Diese Vorteile hat ein VPN

Eine Verbindung per VPN schickt Ihre IP beim Surfen auf Desktop, Smartphone und Tablet über einen externen Server. Das hat folgende Vorteile:



Sie surfen verschlüsselt: Nicht einmal öffentliche WiFis, Regierungen oder der Internetprovider können Sie ausspähen.

Sie sind geschützt: Durch Ad-Blocker und Virenscanner blockt NordVPN nervige sowie gefährliche Inhalte und Sie sehen ganz bequem nur das, was sie wollen.

Sie kaufen fairer ein: Ein VPN versteckt Ihren Standort, sodass Plattformen keine Preise mehr basierend auf Ihren Nutzerdaten anzeigen können.

Ihr Standort ist verborgen: Damit kann er nicht weiterverkauft oder sogar gespeichert werden. Und natürlich ist Geoblocking damit ausgeschaltet und Sie greifen sogar auf gesperrte Inhalte aus dem Ausland zu.

NordVPN investiert ins eigene Produkt

NordVPN investiert neues Geld nicht nur in den Markenauftritt, sondern ebenso in das Produkt selbst. So kam eine Reihe an hochmodernen Funktionen letztens dazu, die ihresgleichen suchen. Die Firma bietet mittlerweile vom Passwortmanager bis hin zum integrierten Dark-Net-Scanner, Ad-Blocker und den High-Speed-Servern viele Features an, die andere VPNs gar nicht auf dem Schirm haben. Erst 2020 wurden deren neue Server so gut, dass sie in Studien als die schnellsten weltweit bewertet wurden.

Hinzu kommt die Geld-Zurück-Garantie, über 5.500 Server weltweit, der 24/7-Support für Kunden und eine Lizenz, die für 6 Geräte reicht. NordVPN verspricht zudem, keine Nutzerdaten zu verkaufen und den Webtraffic der Kunden nicht zu speichern. Nicht einmal NordVPN weiß also, was Sie so googeln.

Das alles macht Nord zum mitunter seriösesten VPN auf dem Markt, der gleichzeitig noch erschwinglich ist.