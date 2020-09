Heute bei Aldi: iPhone 11 im Top-Angebot

Simon Lohmann

Heute gibt es das iPhone 11 beim Discounter Aldi Süd zum Angebots-Preis. Doch hat das Angebot einen Haken? Wir verraten Ihnen, was hinter dem Angebot steckt.

Vergrößern Das iPhone 11 gibts bei Aldi zum Hammerpreis © Apple, Aldi

Das iPhone 11 ist eines der aktuellsten iPhone-Modelle. Und nachdem Apple vergangene Woche neue Apple-Watch- und iPad-Modelle vorstellte, wird das iPhone 12 höchstwahrscheinlich schon im Oktober folgen. Und deshalb ist es kein Wunder, dass nun Restposten des iPhone 11 noch so schnell wie möglich vor dem Release des iPhone 12 verkauft werden. Heißt: Sie können das iPhone 11 derzeit besonders günstig kaufen – zum Beispiel ab heute bei Aldi Süd .

iPhone 11 für unter 700 Euro bei Aldi: Gibt es (wieder) einen Haken?

Apple verlangt für das iPhone 11 weiterhin rund 780 Euro. Bei Aldi Süd bekommen Sie das gleiche Modell bereits für 678,03 Euro . Der krumme Betrag kommt dadurch zustande, dass Aldi Süd im Rahmen der Mehrwertsteuersenkung vom ursprünglichen Betrag in Höhe von 699 Euro nochmal drei Prozent abzieht.

Bei dem Angebot handelt es sich um ein iPhone 11 mit 64 GB in Schwarz. Weitere Farben sowie Speichergrößen stehen anscheinend nicht zur Auswahl. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Gerät um Neuware. Dies ist keineswegs selbstverständlich: Discounter wie Aldi verkaufen regelmäßig iPhone-Modelle, die jedoch in der Produktbeschreibung als Refurbed-Ware gekennzeichnet sind. Dabei handelt es sich um generalüberholte iPhones.

Wann kann ich das iPhone 11 bei Aldi kaufen?

Das iPhone 11 ist ab dem 24.09.2020 ab 08:00 Uhr nur online zu kaufen – und nur solange der Vorrat reicht. Das Angebot endet am 17. Oktober. Aldi selbst weist darauf hin, dass es in Ausnahmefällen vorkommen kann, "dass die Nachfrage nach einem Artikel unsere Einschätzung noch übertrifft und er mehr nachgefragt wird, als wir erwartet haben." Deshalb könne es passieren, dass das iPhone schnell vergriffen ist. Der Preis in Höhe von 678,03 Euro umfasst die Lieferung frei Haustür. Darüber hinaus schreibt Aldi auf seiner Webseite:

"Nur Lieferung innerhalb des Vertriebsgebietes von Aldi Süd in Deutschland. Ob Ihre Lieferadresse in dem Liefergebiet liegt, erfahren Sie beim erstmaligen Einlegen der Ware in den Warenkorb und bei der Eingabe Ihrer Lieferadresse in Schritt 2 im Checkout. Ob eine Lieferung an Paketshops, Packstationen oder Postfilialen möglich ist, ist abhängig vom Versandunternehmen und wird Ihnen im Einlöseprozess mitgeteilt. Keine Lieferung an Aldi-Filialen."

Lieferumfang: Aldi legt 10 Euro Startguthaben oben drauf

Im Lieferumfang enthalten sind das iPhone 11, Earpods mit Lightning-Anschluss, ein Lightning auf USB-Kabel sowie der USB-Power-Adapter. Zusätzlich legt Aldi noch ein 10 Euro Startguthaben als Aldi Talk Starter-Set als kostenfreie Zugabe oben drauf.

iPhone 11: Features im Überblick