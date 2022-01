"Hey Siri, Hilfe!": So wird Ihr iPhone zum Lebensretter

Simon Lohmann

Ein aktueller Fall aus den USA zeigt: Im Ernstfall kann Siri Ihr Leben retten. Wir erklären, wie Sie Ihr iPhone dafür einrichten.

Vergrößern Siri als Lebensretter © Shutterstock.com/Gorodenkoff

Während man in der Vergangenheit immer wieder mal Geschichten von Apple-Nutzern hörte, die der Apple Watch ihr Leben verdanken , sind in einem aktuellen Fall die Airpods der große Held. Genau genommen waren die Bluetooth-Kopfhörer von Apple lediglich Mittel zum Zweck, denn ohne die "Hey Siri"-Funktion wäre für eine Floristin aus New Jersey wohl jede Hilfe zu spät gekommen.

Einem Bericht von People zufolge stolperte Susan Putman in Ihrem Blumenladen über einen Karton und schlug dabei so hart mit Ihrem Kopf gegen eine Metallstange, dass sie stark blutete. "Als ich nach meinem Kopf griff und spürte, dass er blutete, erkannte ich, dass meine Airpods drin waren", so Putman. "Es war eine Menge Blut und ich bin ausgeflippt, aber ich habe sofort gesagt: 'Hey Siri, ruf 911 an.'"

Vergrößern Susan Putman bekam nach einem Unfall schnell Hilfe - dank "Hey Siri" © Pinterest / Susan Putman

"Ehrlich gesagt, wenn es noch 15 Minuten länger gedauert hätte, bin ich mir nicht sicher, ob ich noch hier wäre. Es gibt keinen Zweifel - wenn ich meine Airpods nicht gehabt hätte, wäre ich gestorben."

Siri einrichten: So kann Sie Ihr iPhone retten

Es gibt eine Menge Szenarien, in denen die Freisprechfunktion "Hey Siri" im Zweifel ziemlich nützlich sein kann. Dieses Feature unterstützen folgende Airpods-Modelle:

Airpods 2

Airpods 3

Airpods Pro

Airpods Max

Die Freisprechfunktion ist aktiviert, sobald Sie "Hey Siri" auf Ihrem iPhone eingerichtet haben. Um sicher zu gehen, dass das Feature auf Ihrem iPhone aktiviert ist, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone Wählen Sie "Siri & Suchen" Aktivieren Sie Auf "Hey Siri" achten sowie "Siri im Sperrzustand erlauben"

Sagen Sie im Notfall: "Hey Siri, rufe den Notruf an". Sie haben anschließend für drei Sekunden die Möglichkeit, den Befehl abzubrechen.

Vergrößern "Hey Siri: Wähle den Notruf"

Apple Watch: Für Siri einfach Arm heben

Sollten Sie keine Airpods in einer Unfallsituation tragen, aber dafür eine Apple Watch, können Sie auch diese nutzen, um den Notruf zu wählen. Voraussetzung ist, dass sich das iPhone in Ihrer Nähe befindet - oder ein Mobilfunktarif auf der Apple Watch aktiviert ist.

Auf der Apple Watch können Sie Siri durch langes Gedrückhalten der Digital Crown aktivieren. Alternativ können Sie den Arm, an der Sie die Uhr tragen, zu Ihrem Mund führen, Siri wird automatisch aktiviert. Dafür müssen Sie folgende Einstellungen aktivieren:

Öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem iPhone. Wählen Sie "Siri". Aktivieren Sie "Zu Sprechen anheben".

Auch auf der Apple Watch können Sie den Befehl, den Notruf anzurufen, noch rechtzeitig abbrechen.

Notfallpass einrichten

Wenn Sie weder Airpods noch Apple Watch parat haben und im Notfall auch nicht Ihr iPhone bedienen können, kann letzteres trotzdem Ihr Leben retten. Über den Notfallpass können Ersthelfer wichtige Informationen über Sie bekommen, wie etwa Ihren Namen, Ihr Alter, Ihre Blutgruppe und vieles mehr. Viele Nutzer wissen gar nicht von der Existenz des Notfallpass. Diesen nicht einzurichten, ist nur einer von vielen Fehlern, die fast jeder iPhone-Nutzer begeht .