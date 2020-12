Airpods Max früher als bei Apple: Diese Shops wollen liefern

Dennis Steimels

Die AirPods Max sind bei Apple erst ab März lieferbar - doch diese Shops wollen die Over-Ear-Kopfhörer schneller liefern.

Vergrößern Hier gibt es die AirPods Max © Apple

Am 8. Dezember hat Apple seine ersten eigenen Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max zum Preis von 597,25 Euro vorgestellt , die seit dem 15. Dezember ausgeliefert werden. Allerdings nur an die Käufer, die sehr schnell bei der Bestellung waren. Denn wer die AirPods Max jetzt im Apple Store bestellen möchte, der muss sich aktuell bis Mitte/Ende März gedulden, da Apple eine Lieferzeit von 12 bis 14 Wochen angibt. Doch es gibt Händler, die die AirPods Max bereits deutlich früher liefern als Apple - zumindest laut Verfügbarkeitsstatus in den Online-Shops. So sind die Over-Ears bei Galaxus in fast allen Farben schon zwischen dem 2. und 12. Januar verfügbar. Der Händler Beamershop24 gibt für die AirPods Max in sämtlichen Farben eine voraussichtliche Lieferung ab 6. Januar an. Hinweis:



AirPods Max bei Galaxus für 597,25 Euro bestellen

AirPods Max bei Beamershop24 für 597,25 Euro (+ Versand) bestellen



Weil Galaxus nur wenige Exemplare zum Start vom Lieferanten bekommt und ausliefert, müssen Sie schnell sein. So werden die Farben Blau und Grau bereits nicht mehr lieferbar zu diesem Zeitpunkt. Beamershop24 zeigt hingegen keine Stückzahlen an und "ab" 6. Januar könnte natürlich auch deutlich später bedeuten. Hier kommen übrigens noch Versandkosten in Höhe von 6,99 Euro hinzu. Der Händler Proshop erwartet die AirPods Max für den 4. Januar - bietet sie aber mit einem Preis von 649 Euro + Versand deutlich teurer an. Hinweis: Die Händler geben zwar eine frühere Lieferung an, allerdings kann sich der Versandzeitraum auch noch nach hinten verschieben. Doch auch schon der HomePod Mini war in anderen Shops tatsächlich früher als bei Apple lieferbar.



Übrigens: Der Preis beträgt aktuell noch 597,25 Euro, nach dem ersten Januar dürfte der sich dann wieder mit 19 Prozent Mehrwertsteuer auf 619 Euro erhöhen.

Die folgenden Online-Shops bieten die AirPods Max zwar auch schon an, der Lieferstatus ist aber meist noch unbestimmt und bei Otto.de beispielsweise wie bei Apple auch erst Mitte März. Trotzdem sollten Sie bei Interesse auch diese Händler regelmäßig prüfen, wenn Sie bisher noch keine AirPods Max bekommen konnten. Die Verfügbarkeit kann sich jederzeit ändern:

AirPods Max bei Otto.de ansehen

AirPods Max bei Notebooksbilliger.de ansehen

AirPods Max bei Expert ansehen

AirPods Max bei Cyberport ansehen

AirPods Max bei Gravis ansehen

Das können die AirPods Max

Wie die vor einem Jahr herausgebrachten Airpods Pro kommen die Over-Ears Airpods Max mit dem Apples eigenem H1-Chip, der nicht nur die Verbindung zur Streaming-Quelle wie iPhone, iPad oder Mac herstellt, sondern auch einen wesentlichen Part der Audioverarbeitung übernimmt, inklusive der aktiven Unterdrückung von Außengeräuschen (Active Noise Cancelling, ANC) und des adaptiven Equalizers, der den Klang je nach Situation anpasst, um zu optimalen Hörerlebnissen zu kommen. Wie auch die Airpods Pro seit iOS 14.1 spielen die Airpods Max Raumklang ab, – Spatial Sound – dabei vermessen die Beschleunigungssensoren die Orientierung der Hörer in Echtzeit, um das Klangfeld entsprechend stets dreidimensional zu halten. Anders als die Airpods und die Airpods Pro sind die Airpods Max in mehreren Farben erhältlich, Silber, Spacegrau, Himmelblau, Pink und Grün.

Das Design will für maximalen Tragekomfort sorgen, die Ohrmuscheln werden dabei durch einen Mechanismus am Kopfbügel befestigt, der den Druck der Ohrmuschel ausgleichen und verteilen soll. Jedes Ohrpolster verwendet akustisch konstruierten Memory-Schaumstoff, um eine effektive Abdichtung zu schaffen.