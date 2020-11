Hier können Sie den HomePod Mini heute im Apple Store abholen

Dennis Steimels

Der HomePod Mini ist so beliebt, dass Apple ihn aktuell erst im Januar ausliefert - und doch gibt es Apple Stores, die ihn auf Lager haben! Hier können Sie den Apple-Speaker heute schon abholen.

Vergrößern Hier gibt es den HomePod Mini © Apple

Bislang konnten Sie den neuen Apple-Speaker HomePod Mini nur vorbestellen, heute feiert er offiziell Marktstart. Der günstige HomePod Mini ist so beliebt, dass er in beiden Farbvarianten (Grau und Weiß) frühstens am 6. Januar lieferbar ist. Auch bei anderen Händler ist der Speaker schwer zu bekommen - bei Cyberport immerhin noch etwas früher als bei Apple, nämlich ab dem 10. Dezember. Heute aber die gute Nachricht: Zum Marktstart haben wenige Apple Stores in Deutschland den HomePod Mini tatsächlich auf Lager, er ist je nach Store heute oder morgen abholbar! Aktuell können Sie den HomePod Mini in Augsburg und Frankfurt abholen - hier können Sie ihn direkt bei Apple bestellen . Das Gerät ist weiterhin sehr beliebt, denn vorhin konnten wir einen HomePod Mini auch noch in München ordern - jetzt ist er auch dort nicht mehr abholbereit.



Tipp: Der Verfügbarkeitsstatus kann sich aber jederzeit ändern, wodurch der Speaker auch in anderen Städten auf Lager sein könnte. Schauen Sie bei Interesse regelmäßig auf der Apple-Seite , ob der HomePod Mini in Ihrer Nähe im Apple Store verfügbar ist.

Das kann der HomePod Mini

Mit dem Mini verspricht Apple ähnlich überragenden Sound, wie ihn schon der "große" Homepod liefert, die Geometrie ist aber eine etwas andere. Nicht nur ist der HomePod Mini mit 8,4 Zentimetern deutlich niedriger, die Wände des Zylinders sind ein wenig nach außen gewölbt, so wirkt er wie ein Football, dem die Spitzen abgeschnitten wurden. Im Inneren richtet ein akustischer Wellenleiter den Schall nach unten, wo er nach außen gelenkt wird und so einen 360-Grad-Klang erzeugt.

Drei Mikrofone, die jeweils im Winkel von 120 Grad angeordnet sind, nehmen rundum den Klang auf, den die Elektronik des HomePod Mini dann an die Raumverhältnisse anpasst – das kennt man schon vom großen HomePod. Ein viertes Mikrofon ist nach innen gerichtet, um die vom Lautsprecher selbst erzeugten Klänge zu erkennen und sie so ausfiltern zu können.

Homepods dienen jetzt übrigens auch als Intercom. So kann man etwa vom Wohnzimmer aus die Teenager im ersten Stock darüber informieren, dass nun das Essen fertig ist und muss das nicht mehr durch das Treppenhaus brüllen.