Hier sind die Airtags früher lieferbar als bei Apple

Dennis Steimels

Während Sie bei Apple auf die Airtags teils bis Juni warten müssen, bekommen Sie die Bluetooth-Tracker bei diesen Händlern schon in wenigen Tagen.

Vergrößern Hier gibt es die Airtags am schnellsten © Apple

Seit dem 23. April läuft die Vorbestellphase für die neuen Bluetooth-Tracker Airtags von Apple. Am 30. April folgt der offizielle Marktstart. Der Ansturm auf die Airtags war, wie zu erwarten, recht groß, denn die Lieferzeit rückte schnell nach hinten. Während Sie einen einzelnen Airtag für 35 Euro aktuell zwischen dem 4. und 6. Mai erhalten, gibt Apple für das 4er-Pack (119 Euro) eine Lieferung zwischen dem 4. und 11. Juni an. Doch es gibt Händler wie Media Markt , Saturn und Amazon , bei denen Sie die Airtags schneller erhalten als bei Apple selbst – und zwar teils pünktlich zum Marktstart .



Airtags 4er-Pack bei Media Markt ab 30. April lieferbar

Airtags 4er-Pack bei Saturn ab 30. April lieferbar



Während die meisten anderen Händler unkonkrete Lieferdaten wie "voraussichtlich innerhalb der nächsten drei Monate" angeben, ist die Lieferung von Media Markt und Saturn aktuell für den 30. April angepeilt – also pünktlich zum Marktstart. Auch eine Abholung ist in den meisten Stores direkt ab Freitag möglich, wie uns Media Markt auf telefonische Nachfrage bestätigt. Es hänge aber stark vom Kontingent ab, ob die Abholung direkt am Freitag möglich wäre.

Auch bei Amazon können Sie die Airtags aktuell vorbestellen. Der Versandriese sagt "Dieser Artikel erscheint am 30. April 2021". Im Warenkorb bekommen wir zum jetzigen Zeitpunkt den 3. Mai als Liefertermin genannt, was ein Monat früher als bei Apple wäre.



Airtags 4er-Pack bei Amazon ab 3. Mai lieferbar

Cyberport gibt für das 4er-Pack als Abholdatum den 6. Mai an, wobei sich das die tatsächliche Abholung laut Cyberport kurzfristig noch verschieben kann.

Airtags bei Cyberport ansehen: voraussichtlich ab 6. Mai verfügbar

Die Airtags sind Apples erster Bluetooth-Tracker, mit dem Sie verlorene Gegenstände wiederfinden können. Die Airtags messen im Durchmesser knapp 32 Millimeter und sind 8 Millimeter dünn, ein Airtag wiegt 11 Gramm. Im Inneren sind mehrere drahtlose Module eingebaut: ein Bluetooth-Modul, der Ultrabreitband-Chip U1 aus dem iPhone 11 und neuer, und eine NFC-Antenne. Diese hilft dem Finder, den Inhaber vom verlorenen Airtag zu kontaktieren. Zusätzlich zu den drahtlosen Modulen hat Apple noch einen Beschleunigungssensor in die Airtags eingebaut. Ein Airtag ist bis zu IP67 wasserabweisend, gleichzeitig hat der neue Bluetooth-Tracker einen eingebauten Lautsprecher, der Töne von sich geben kann, falls der Nutzer nach ihm sucht.

