Hinweise auf Magsafe in kommenden Macbooks

Halyna Kubiv

Kein Herbst war bei Apple so spannend wie der kommende werden soll. iPhones hin oder her: Der Hersteller arbeitet an neuen Macs – und die haben es in sich.

VergrĂ¶ĂŸern Magsafe, seit 2016 am Macbook Pro schmerzlich vermisst © Ivan_Shenets / shutterstock.com

Apple hat in seinem Support-Bereich ein Dokument zu Magsafe ĂŒberarbeitet. So weit, so langweilig, doch die Details der Bearbeitung weisen darauf hin, dass das Interesse des Herstellers an dem magnetischen Anschluss fĂŒr Macbooks nicht komplett verloren gegangen ist. Das Dokument mit dem sperrigen Namen " Apple Portables: Troubleshooting fĂŒr Magsafe-Adapter " wurde zum ersten Mal in der Datenbank von Internet Archive Anfang 2015 registriert . Seitdem hat die Seite wenn, dann nur sporadische Überarbeitungen erfahren, die eher technischer Natur waren. Das Letzte von Apple eingetragene Update war im November 2016. Gestern ging jedoch an der Stelle eine aktualisierte Version online, der Hersteller hat den Text komplett ĂŒberarbeitet, diesen klarer strukturiert. Auch meisten Bilder wurden ausgetauscht, einige Grafiken kamen neu hinzu. Den kompletten Vergleich gibt es hier .

Comeback des vermissten Anschlusses

Wie wir finden, ein zu großer Aufwand fĂŒr eine Technologie, die momentan nur als Namensvetter fĂŒr ein hippes iPhone-Feature dient. Es sein denn, Apple plant tatsĂ€chlich, in den kommenden Macbooks wie im Macbook Pro 14 und 16 Zoll oder im Macbook Air den gestrichenen magnetischen Anschluss wieder ins Leben zu rufen. Dazu gab es schon in der Vergangenheit einige Hinweise: Mark Gurman von "Bloomberg" hat im Januar 2021 prognostiziert, dass das nĂ€chste Macbook Air noch leichter und dĂŒnner wird und mit Magsafe zurĂŒckkehrt. Ming-Chi Kuo hat im Februar 2021 Magsafe fĂŒr Macbook Pro 14 und 16 Zoll vorhergesagt. Die bei dem Apple-Zulieferer Quanta gestohlenen Blaupausen eines noch nicht veröffentlichen Macbooks bestĂ€tigen seine Prognosen. Die Aktualisierung des Macsafe-Dokuments in diesem Kontext lĂ€sst mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuten, dass der Hersteller an der zweiten, oder besser gesagt dritten Generation von Magsafe arbeitet. Wie genau diese aussehen wird, werden wir im Herbst erfahren.