HomePod Mini und Apple TV: U1-Chip macht alles leichter

Halyna Kubiv

U1 ist ein Ultraweidband-Chip im iPhone 11 Pro und jetzt noch in der Apple Watch Series 6. Apple will ihn offenbar in weitere Produkte einbauen.

Der U1 hatte auf der iPhone-Keynote vom letzten Jahr nur eine Nebenbemerkung bekommen, bislang ist der Ultraweidband-Chip nur im iPhone 11 Pro und jetzt noch in der Apple Watch Series 6 eingebaut. Davon profitiert etwa Airdrop, da das sendende GerĂ€t genauer weiß, in welcher Richtung sich der EmpfĂ€nger befindet. Aber fĂŒr so eine exotische Funktion einen Extra-Chip einzubauen, wĂ€re ein bisschen ĂŒbertrieben. Deswegen spekulieren die Experten, wozu sich der U1 tatsĂ€chlich eignet .

Dieser wird nach Angaben von Jon Prosser auch im kommenden Homepod Mini und wohl auch im Apple TV eingebaut sein. Der Homepod wird so zu einer Steuerungszentrale aller Homekit-GerĂ€te, der Nutzer bzw. sein iPhone oder seine Apple Watch ab Series 6 werden so zu wandelnden Fernbedienungen fĂŒr Homekit. Unter anderem wird so ein mit mehreren U1-GerĂ€ten ausgestattetes System im Stande sein, dynamisch LautstĂ€rke in den Lautsprechern, Helligkeit der Lampen sowie Schlösser in den EingangstĂŒren zu regulieren, je nachdem in welchem Raum sich der Nutzer aufhĂ€lt. Dazu könne man die HaushaltsgerĂ€te in das Find-My-System integrieren.

Laut Prosser kann die App in der Zukunft den Nutzer benachrichtigen, wenn ein GerĂ€t verschoben wird oder aus der Reichweite (des Homepods) verschwindet. Laut Prosser werden die neuen Homepods und Apple TVs zu einem Hub, der die AR-Funktionen aus der Find-My-App innerhalb der eigenen vier WĂ€nde ermöglicht. In Anbetracht der aktuellen U1-Chips im iPhone 11 Pro ist es durchaus möglich: Die Reichweite des Chips betrĂ€gt knapp 290 Meter, dieser ist um Faktor Hundert genauer bei der Ortsbestimmung als vergleichbare Wlan- oder Bluetooth-Module . Interessante Randnotiz: Der Hersteller von U1-Chips im iPhone 11 Deka Wave wurde im Februar 2020 von Quorvo gekauft , einem anderen Apple-Zulieferer, der beispielsweise fĂŒr iPhones Funk-Chips herstellt.