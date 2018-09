Huawei schenkt Apple-Fans eine Powerbank

Als ungewöhnliche Promo-Aktion verschenkt Huawei den vor den Geschäften wartenden Apple-Fans eine Powerbank.

Vergrößern Das P20 von Huawei war zum großen Teil für das Wachstum verantwortlich. © Huawei

Auch vor dem Apple Store in Singapur haben sich im Vorfeld der neuen iPhone-Veröffentlichung lange Schlangen gebildet. Der chinesische Hersteller Huawei nutzt den Hype um die Apple-Smartphones für eine ungewöhnliche Promo-Aktion : In Anspielung auf die Laufzeiten der iPhones verschenken Mitarbeiter von Huawei Powerbanks an die wartenden Apple-Fans. Offiziell will Huawei damit den Käufern das schlechte Wetter und die lange Wartezeit versüßen. Konkret wurden über 200 Exemplare der hauseigenen Supercharge Powerbanks mit 10.000 mAh verschenkt.

Auf der Verpackung der Akkupacks fand sich die Aufschrift: „Hier, eine Powerbank für dich! Du wirst sie brauchen! Eine Aufmerksamkeit von Huawei“. Schon im Vorfeld der Aktion warb Huawei in den sozialen Medien mit der langen Laufzeit des P20 Pro . Im zweiten Quartal 2018 konnte Huawei Apple erstmals als zweitgrößten Hersteller von Smartphones verdrängen. Auf Platz 1 liegt unangefochten der südkoreanische Hersteller Samsung. Verantwortlich für das Wachstum von Huawei war die große Nachfrage nach dem Flaggschiff P20 sowie nach den Geräten der Tochtermarke Honor. Die freche Promo-Aktion soll nun offenbar noch mehr Käufer zum Umstieg auf ein Smartphone von Huawei überzeugen. Bei den eingefleischten Apple-Fans, die weltweit vor den Geschäften kampieren, wird Huawei wohl dennoch nur wenig Glück haben.

