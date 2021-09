Hyper: Anklemmbare Hubs für iMac M1 in 7 Farben

Thomas Hartmann

Die Hubs bieten Anschlussmöglichkeiten für den neuen iMac 24 Zoll mit einem einfachen USB-C-Hub zum Anklemmen im farblich passenden Design, inklusive 4K HDMI und MicroSD/SD-Anschlüssen.

Vergrößern © Hyper

Auch die neuen iMacs mit 24 Zoll sind schick und bieten Modelle für den unterschiedlichen Farbgeschmack. Doch auch hier sind die häufig genutzten Zugänge wie für USB nur schwer zugänglich oder nicht vorhanden (SD-Cards etwa).

Dafür bringt der kalifornische Zubehörhersteller Hyper aus dem Silicon Valley ein 5-in-1-USB-C-Hub sowie einen mit sechs Anschlüssen auf den Markt, beide sind speziell für die neuen 24-Zoll-iMacs gedacht und lassen sich auch farblich auf das jeweilige Modell abstellen.

So bietet der ” 6-in-1 USB-C Hub for iMac 24 ″ an der Vorderseite fünf Ports, um ohne Umstände Speicherkarten, USB-Peripherie oder Ladegeräte anzustöpseln (1x SD-Slot, 1x microSD-Slot und 1x USB-C sowie USB-A mit 7,5 Watt für zum Beispiel Smartphones, Tablets, Airpods oder Smartwatches). Auf der Rückseite findet sich bei diesem Modell zusätzlich ein HDMI-Eingang für 4K@60Hz. Die Übertragungsgeschwindigkeiten an den USB-C-Ports sollen bis zu 10 Gbps betragen.

Montage ohne Werkzeug

Der Anschluss der Hubs erfolgt über ein einfaches Dreh- und Klemmsystem, das keine Werkzeuge erfordert. Die Soft-Touch-Innenseite soll die Oberfläche des iMacs schützen. Die Verbindung mit dem 24 Zoll-iMac klappt über ein fest integriertes USB-C-Kabel an der Rückseite.

In fast gleicher Ausstattung kommt der Hyper ” 5-in-1 USB-C Hub for iMac 24 ″, bei dem man lediglich auf den HDMI-Anschluss auf der Rückseite verzichten muss, wenn man diesen nicht benötigt. Dafür kostet dieser auch nur 50 US-Dollar statt 80 US-Dollar beim 6-in-1-USB-C-Hub und bescheidet sich mit einer geringeren Geschwindigkeit bei USB-C von laut Hersteller bis zu 5 Gbps.

Vorbestellungen werden bereits angenommen, die Auslieferung ist für September geplant. Bezahlt werden kann per Paypal oder Amazon Pay. Geliefert wird auch nach Deutschland. Hier sollte man beim Auschecken die genauen Bedingungen beachten, prinzipiell ist der Versand ab 40 US-Dollar kostenlos, dies gilt aber nur für die USA. Die Abdeckungen in sieben Farben werden passend zum jeweiligen iMac mitgeliefert.