Hyperdrive-Hub für iPad Pro: jede Menge Extra-Ports

Thomas Hartmann

Mit dem schmalen Sanho Hyperdrive USB-C 6-in-1-Hub lassen sich unterschiedliche Geräte zusätzlich ans iPad Pro anschließen – von 4K-HDMI bis 3,5 Millimeter-Audioeingang ist einiges dabei.

Vergrößern Geht auch Mac mit USB-Buxhse © Sanho

Der Dockingstation iPad Hyperdrive bietet eine schnelle Datenübertragung mit 5 Gbit/s, eine schnelle gemeinsame Nutzung und Synchronisierung von Dateien sowie eine 60-Watt-Stromversorgung zum gleichzeitigen Aufladen des iPad Pro, verspricht der Anbieter. So lassen sich über den USB-C-Hub USB-Geräte vom Typ C, 4K-30HZ-HDMI-Monitore, USB-A 3.0-Adapter, SD-Karten und Micro-SD-Karten sowie Kopfhörer an das iPad anschließen. Mit dem 4K-HDMI-Anschluss überträgt der Port demzufolge 4K UHD- oder Full HD 1080p-Videos direkt an den 4K-Monitor.

Auch die Farbe passt zum iPad Pro

Der Hub besteht aus einem Aluminiumgehäuse und verfügt über einen abnehmbaren und austauschbaren Griff, der den USB-C-Hub des iPad Pro sichert, ohne die iPad-Pro-Oberfläche zu beschädigen, heißt es beim Hersteller. Erhältlich ist der Hub in den Farben Space Grey und Silver mit der gleichen Farbe, dem gleichen Aussehen und der gleichen Designlinie wie das iPad Pro.

Die Artikelmaße betragen laut Anbieter (L × B × H) 9,3 × 0,9 × 3,3 Zentimeter. Bestellbar ist der Hyperdrive iPad-Pro-Hub hierzulande direkt bei Amazon.de zum Preis von 79 Euro . Dort findet sich auch ein längeres und instruktives Video mit Ersteindrücken von 9to5Mac, das auch direkt über diesen Link abrufbar ist. Eine ausführliche englischsprachige Vorstellung von dem Hub gibt es bei Cult of Mac.

Hyperdrive iPad-Pro-Hub für 79 Euro bestellen



Als kompatible Geräte gibt der Hersteller an: USB-C-Devices, Samsung Galaxy S8, iPhone 12 / 12 Pro, iPad Pro 2020 / 2019 / 2018.