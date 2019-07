IPPAWARDS 2019: Die Gewinner stehen fest

Peter Müller

Der Hauptpreis des iPhone-Fotowettbewerbs geht nach Italien, für ein auf Sansibar aufgenommenes Bild.

Vergrößern "Big Sister", der Grand Prize beim Photographer of the Year © Gabriella Cigliano, IPPAWARDS

Gabriella Cigliano fotografierte die beiden Kinder einem Strand der tansanischen Insel Sansibar und berichtet davon, dass die gegenseitige Neugier aufeinander erst den Reiz des Bildes ausmachte. Die Kinder, mit denen die Fotografin nur wenige Worte auf Suaheli wechseln konnte, hätten womöglich das erste Mal in ihrem Leben ihre Gesichter auf einer Abbildung gesehen. Gewiss hielten sie aber das erste Mal ein iPhone X in den Händen, als Cigliano ihnen erklärte, was sie da mache und mit welchem Werkzeug. Davon gibt es dann leider kein Bild, die Italienerin hatte keine zweite Kamera bei sich …

Aber auch die anderen Preisträger aus 18 Kategorien und einer Meta-Kategorie (Photographer of the Year) haben es in sich. Die Gemeinsamkeit: Alle Aufnahmen entstanden auf einem iPhone, dabei reichte die Bandbreite in diesem Jahr vom iPhone SE bis zu den neuesten Modellen iPhone XS (Max).



Der IPPAWARDS oder iPhone Photography Awards ist der älteste Fotografiewettbewerb speziell für Smartphones, erstmals fand er im Jahr 2007 statt - als iPhone-Fotos zugegebener Maßen noch lange nicht die heutige Qualität erreichten. Nicht nur in Sachen digitaler Technik, sondern auch bei der handwerklichen Qualität. Längst aber haben auch professionelle Fotografen das iPhone als Werkzeug entdeckt, Titelbilder von Zeitschriften entstehen damit, sogar ganze Spielfilme drehen Regisseure bereits mit dem Smartphone .

Die meisten Preisträger kommen aus China und den USA, aber auch zwei Teilnehmer aus Deutschland haben sich in die Siegerlisten eintragen können. Christian Helwig bekam in der Kategorie "Trees" den ersten Preis zugesprochen für sein mit einem iPhone 6S auf Rügen aufgenommenes Bild "Snowshadow" und Clarita Phiri Beierdoerffer kam mit ihrem Stilleben "In the Wind" (iPhone SE) ebenso auf den ersten Platz der entsprechenden Kategorie.

