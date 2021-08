Ikea Starvkind: Erster smarter Luftreiniger ab Oktober

Thomas Hartmann

Die neue Produktlinie Starvkind wird laut Anbieter in zwei Varianten erhältlich sein, nämlich als Standgerät und als Tisch mit integriertem Luftreiniger.

Vergrößern Starvkind-Luftreiniger von Ikea © Ikea

Der Starvkind-Luftreiniger ist dem Hersteller zufolge für den Einsatz in bis zu 20 Quadratmeter großen Innenräumen optimiert. Er kann einzeln verwendet oder mit dem Trådfri-Gateway verbunden werden , sodass er sich über die Ikea-Homesmart-App steuern und voranstellen lässt. Starvkind verfügt demnach über fünf Gebläsestufen sowie einen Automatikmodus. Im Automatikmodus passt der Luftreiniger die Lüfterdrehzahl mithilfe eines eingebauten Luftqualitätssensors an die Feinstaub-Belastung in der Luft an. Über den Sensor könne in der App auch die aktuelle Raumluftqualität abgelesen werden.

Die zwei verfügbaren Varianten werden als Standgerät und als Tisch mit integriertem Luftreiniger angeboten, schreibt der Hersteller weiter. Besonders der Tisch soll dort zum Einsatz kommen, wo ansonsten kein Platz für technische Standgeräte vorhanden ist. Als Farben werden weiß und schwarz verfügbar sein. Den Tisch mit integriertem Luftreiniger soll es in Weiß und Dunkelbraun geben.

Der Starvkind-Luftreiniger hat gemäß Anbieter ein Drei-Filter-System aus einem Vorfilter, einem Filter zur Partikelentfernung und einem Gasfilter. Der Vorfilter fängt größere Partikel wie Haare und Staub auf. Der Filter zur Partikelentfernung ist dafür optimiert, rund 99,5 Prozent des Feinstaubs in der Luft (Partikelgröße PM2,5) zu absorbieren, fängt aber auch Partikel wie Staub und Pollen auf. Der Gasfilter reinigt die Luft von verschiedenen gasförmigen Schadstoffen wie Formaldehyd und anderen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), verspricht der Hersteller. Außerdem soll er unangenehme Gerüche, die zum Beispiel beim Rauchen oder Kochen entstehen, verringern.

Starvkind wird ab Oktober 2021 erhältlich sein, voraussichtlich online und in den lokalen Ikea-Einrichtungshäusern .