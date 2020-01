Ikea Tradfri Shortcut Button startet im Februar in Deutschland

Peter Müller, Halyna Kubiv

Ikea bringt für seine Tradfri-Geräte einen Shortcut-Button. Damit lassen sich bestimmte Szenen per Knopfdruck auslösen.

Vergrößern Ikea Tradfri © Ikea

Druck: "Hey, Ale..., nein, ok, Goo, ach was: Siri, mach das Licht an! Siri?" Smart Home mit Sprachsteuerung ist bequem, hat aber auch abseits von Sicherheitsbedenken, die manche Leute hegen, seine Tücken. Es ist ja auch ein lange gelerntes Verhalten, eine etablierte Kulturtechnik: Um das Licht anzuschalten, drückt man auf einen Knopf, der in der Regel in der Nähe der Tür an der Wand angebracht ist. Genau das bringt nun auch Ikeas Trådfri Shortcut-Button zurück: Ein Schalter, den man an der Wand befestigt und der auf Druck Aktionen im smarten Heim auslöst. Also etwa das Licht anschaltet, den Fernseher aus oder die Musik an. Oder eine Kombination davon, auch in entfernten Räumen. In Ikeas Online-Store ist der Shortcut-Button nun aufgetaucht, bestellen kann man ihn ab dem 2. Februar. Für die Steuerung von Trådfri-Geräten des schwedischen Möbelhauses ist indes auch eine Trådfri-Bridge Voraussetzung. Neu ist das Konzept zudem nicht, Logitech bietet schon seit Jahren mit dem Pop-Schalter eine derartige Lösung an.

Trådfri Shortcut-Button kann man für 6 Euro auf der Ikea-Webseite ab dem 2. Februar bestellen . Nach Angaben des Herstellers ist der Button schon jetzt in einigen der Ikea-Einrichtungshäuser zu haben. In den zwei Münchner Ikea-Filialen Brunntal und Eching fehlte das Gerät noch, man kann sich nach Wunsch mit der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse eintragen, so dass Ikea einen benachrichtigt, sobald der Button in der Nähe verfügbar ist. Der Button kann nur eine Szene auslösen, die davor in der Ikea Home Smart App definiert wurde. Man kann aber freilich mehrere solche Knöpfe im Haus verteilen. Der Button wird mit sechs Aufkleber mitgeliefert, drei sind bereits vorgedruckt, drei bleiben neutral. Der Button wiegt lediglich 120 Gram und misst 8 × 5 × 13 cm in der Breite, Höhe und Länge, es gibt nur eine Farbe zur Auswahl, nämlich Weiß. Der Button wird von einer 3V-Lithium-Batterie in dem Knopfformat betrieben, das Modell gibt der Hersteller mit CR2032 an. Weitere technische Angaben sowie die Befestigungsanleitung finden sich hier .