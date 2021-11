Inoffizielles macOS Monterey Dynamic-Wallpaper als Download

Simon Lohmann

Normalerweise liefert Apple mit macOS-Updates auch neue spektakuläre Hintergrundbilder mit Natur-Motiven. Mit macOS Monterey hat Apple jedoch eine Ausnahme gemacht.

Vergrößern Küstenstadt Monterey in Kalifornien © Andrew Levitt

Über die Videos und Abenteuer von Andrew Levitt und dessen Freunde haben wir bereits in der Vergangenheit häufiger berichtet : Über Nacht erlangte der Youtuber Berühmtheit dank eines Videos, in dem er das bekannte Wüsten-Hintergrundbild von macOS Mojave nachstellte. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Levitt lediglich 1.000 Abonnenten, mittlerweile hat er eine treue Zuschauerschaft von 136.000 Menschen. Zu Recht: Seine Videos sind jedem zu empfehlen, der sich für Reisen und Fotografie interessiert.

Am beliebtesten sind Levitts Roadtrip-Videos, in denen er an bekannte Ortschaften fährt, die man von den berühmten Hintergrundbildern diverser macOS-Versionen kennt. In seinem neuesten Video begibt sich Levitt nach Monterey. Da Apple in diesem Jahr mit dem großen macOS-Update lediglich ein Hintergrundbild im Illustrationsstil geliefert hat, setzten sich Levitt und seine zwei Freunde das Ziel, selbst ein Wallpaper-Motiv zu schießen – natürlich ganz im Apple-Stil.

Wir können nur empfehlen, einen Blick in das Video zu werfen. Natürlich können Sie das Ergebnis des Roadtrips auch für Ihren eigenen Mac nutzen. Hier können Sie sich das dynamische Hintergrundbild herunterladen. Um es als dynamisches Wallpaper auch nutzen zu können, müssen Sie zuvor bereits ein dynamisches Hintergrundbild von Apple eingerichtet haben. Achten Sie darauf, dass der Modus auch wirklich auf "Dynamisch" eingestellt ist und nicht etwa statische Hell- oder Dunkel-Modus. Wählen Sie anschließend via Rechtsklick auf die heruntergeladene HEIC-Datei und wählen Sie Dienste > Als Schreibtischhintergrund festlegen.