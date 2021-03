Insta360 Go 2: Diese Actioncam wiegt nur 26 Gramm

Kris Wallburg

Der Hersteller von Actioncams Insta360 hat den Nachfolger seiner kleinsten Kamera vorgestellt. Die Insta360 GO 2 ist kaum grĂ¶ĂŸer als ein Daumen und wiegt nur rund 26 Gramm.

VergrĂ¶ĂŸern Die Insta360 GO 2 ist nur so groß wie ein Daumen © Insta360

Actioncams haben im Vergleich zu herkömmlichen Kameras ein klar definiertes Anforderungsprofil: Sie mĂŒssen handlich, portabel, strapazierfĂ€hig und relativ leicht sein. Gerade letzteres erfĂŒllt die neueste Actioncam vom chinesischen Hersteller Insta360 mit Bravour, denn die Mini-Kamera GO 2 ist mit knapp 5x2 cm nicht nur extrem klein, sondern wiegt auch nur 26,5 Gramm.

Insta 360 GO 2 im Store kaufen

Die GO 2 kann mit entsprechendem Zubehör, wie zum Beispiel einem MagnetanhĂ€nger oder einer Drehhalterung, an allem möglichen festgemacht werden. Die technischen Spezifikationen lesen sich fĂŒr ein derart kleines GerĂ€t auch eindrucksvoll:

Auflösung: 2560x1440 bei maximal 50 fps

Zeitlupe in 1920x1080 bei maximal 120 fps

Zeitraffer- und Nachtmodi

Foto-Modus

Blende: f/2,2



"FlowState"-Stabilisierung

HDR-fÀhig

ISO bis 3200

SpeicherkapazitÀt: 32 GB (ca. 28 nutzbar)

150 Minuten Akkulaufzeit

Fernsteuerung in Ladeschale integriert

Wasserdicht bis vier Meter

Guter Lieferumfang (LadehĂŒlle, verschiedene Halterungen)

iOS- und Android-App

NatĂŒrlich hat ein so kompaktes Format auch Nachteile. Der Speicher ist mit 32 GB recht klein und auch nicht ĂŒber eine Speicherkarte erweiterbar. Die Videoaufnahme ist auf 15 Minuten am StĂŒck begrenzt. FĂŒr stundenlanges Filmen ist die GO 2 also nicht ausgelegt. DafĂŒr hat Insta360 einige schlaue Verbesserungen zum VorgĂ€nger eingefĂŒhrt. Besonders praktisch ist die mitgelieferte LadehĂŒlle, die gleichzeitig auch als Fernbedienung dient. Außerdem konnte die Akkulaufzeit im Vergleich zum VorgĂ€nger deutlich verbessert werden.

VergrĂ¶ĂŸern Die LadehĂŒlle kann als Fernbedienung dienen - oder auch als StĂ€nder. © Insta360

Mit ihren Spezifikationen kann die GO 2 ĂŒberzeugen, recht gehoben ist allerdings auch der Preis. Die Basis-Version mit LadehĂŒlle und Zubehör kostet 319,99 Euro, mit Selfie-Stick steigt der Preis auf 344,00 Euro. Wenn sie sich fĂŒr die Kamera interessieren, werfen Sie doch einen Blick auf unseren Test des VorgĂ€ngers .