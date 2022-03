Insta360 One RS – Actioncam mit Wechselobjektiv

Thomas Hartmann

Dank ihres dreiteiligen Designs – Akku, Prozessor und drei schnell austauschbare Objektive – lässt sich die One RS laut Hersteller problemlos von einer 360-Grad-Kamera in eine traditionelle Action-Cam verwandeln.

Vergrößern 3D- und Actioncam © Insta360

Ein neues leistungsstarkes 4K-Boost-Objektiv mit einem ½-Zoll 48 MP-Bildsensor soll ”atemberaubend detaillierte Weitwinkelvideos und -fotos” ermöglichen, während ein neuer Kern für eine bessere kamerainterne Stabilisierung, klareren Ton und mehr sorge, schwärmt Hersteller Insta360.

Das neue 4K-Boost-Objektiv wendet sich speziell an Sportler, Abenteurer und Kreative, um lebendige und detaillierte Action-Aufnahmen zu machen. Mittels des verbesserten ½-Zoll 48MP-Bildsensors nimmt das neue Objektiv demnach schärfere 4K-Videos mit 60 fps und ”bahnbrechende” 48 MP-Fotos auf.

Insta360 One RS Twin Edition bei Mediamarkt



Dazu kommen zwei neue innovative Modi für das 4K-Boost-Objektiv: Der erste Modus ist ”Active HDR”. Dieser ist, wie der Name schon andeutet, speziell für Action konzipiert. Active HDR stabilisiert demnach das Video, während man sich bewegt, und zeigt Details in Licht und Schatten, die anderen Action-Kameras entgehe.

6K-Breitbild-Modus

Der zweite neue Modus ist der 6K-Breitbild-Modus. Dieser nutze die Vorteile des 48 MP-Sensors voll aus und soll mit ”ultrahochauflösenden 6K-Aufnahmen” im klassischen 2.35:1-Bildverhältnis für einen ”kinoreifen Hollywood-Look” sorgen.

Mit dem Wechselobjektiv-Design der One RS lässt sich das 4K-Boost-Objektiv besonders bei exakten Detailaufnahmen einsetzen, während sich das 360-Grad-Objektiv am besten dafür eigne, wenn man sich keine Gedanken darüber machen will, wie genau die Kamera positioniert werden sollte. Ob man mit dem Motorrad unterwegs ist, Ski fährt oder einfach nur Spaß haben will – mit dem 360-Grad-Objektiv sollen mühelos die kreativsten Aufnahmen gelingen: Einfach die Kamera montieren und die Aufnahme starten, schon nehme die Kamera alles in 360 Grad und 5,7K auf. Später kann man seine Lieblingsperspektive (oder auch mehrere) auswählen und als "flaches" Video exportieren, damit man es wie jedes andere Video teilen kann.

Der 360-Grad-Horizontausgleich steht in der Insta360-App für iOS , Android oder der Desktop-Software ebenso für Aufnahmen mit jedem der drei Objektive zur Verfügung. Der Horizontausgleich sorgt demnach dafür, dass ein Video immer perfekt waagerecht bleibt, egal, wie sehr die Kamera während der Action gedreht wird.

Wasserdicht bis fünf Meter Tiefe

Mit ihrem robusten Design und der Wasserdichtigkeit nach IPX8 bis zu einer Tiefe von fünf Metern soll die One RS für jeden Einsatz gewappnet sein. Zu den Verbesserungen des neuen Kerns gehören demnach:

Ein zusätzliches Mikrofon für klaren und realitätsgetreuen Ton

50 Prozent schnelleres Wi-Fi für einfache mobile Datenübertragungen

Eine Sofort-Zoom-Funktion, mit der während der Aufnahme von Videos digital bis zu 2,7-fach herangezoomt werden kann

Ein Schnellzugriff-Menü, um einfach voreingestellte Aufnahmemodi auswählen zu können.

Insta360 One RS Twin Edition bei Mediamarkt

Preise und Verfügbarkeit

Die Insta360 One RS kann ab sofort über Insta360.com und ausgewählte Händler weltweit bestellt werden. Da es sich um ein modulares System handelt, gibt es mehrere Kaufoptionen: Die ”Twin Edition” enthält die Kombination aus 4K-Boost-Objektiv und 360-Grad-Objektiv und bietet mit 569,99 Euro das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, so der Hersteller. Wer seine Weitwinkel-Action-Cam aufrüsten möchte, kann die 4K-Edition für 319,99 Euro kaufen, während die 1-Zoll-Edition für 569,99 Euro zu haben ist. Kern, Akku und Halterung sind auch als Bundle erhältlich. Die Kaufoptionen finden sich auf der Website des Anbieters .

Durch ein Firmware-Update nach dem Verkaufsstart wird das 4K Boost-Objektiv auch mit dem One R-Kern verwendbar sein können.

Im Videoeinsatz sieht man die Kamera hier.