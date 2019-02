Intego Premium und Intego Internet Security: Bis zu 40 Prozent Rabatt

Redaktion Macwelt

Für die beiden Sicherheitsprogramme Premium Bundle X9 und Internet Security X9 bietet Intego aktuell hohe Rabatte.

Vergrößern Intego bietet aktuell bis zu 40 Prozent Rabatt.

Die Firma Intego bietet seit 1997 Sicherheitssoftware für den Mac an, bekanntestes Produkt ist die Antivirensoftware Internet Security X9 , bestehend aus dem Virenscanner Virus Barrier X9 und der Firewall Net Barrier X9.

Ein komplettes Softwarepaket erhält man mit der Lösung Mac Premium Bundle X9 , das zusätzlich zu den Tools Virus Barrier und Net Barrier aus der Backupsoftware Personal Backup, dem Aufräumprogramm Washing Machine und der Kindersicherung Content Barrier besteht.

Vergrößern Die Antivirensoftware von Intego richtet sich an Heimanwender.

Die Apps richten sich vor allem an Heimanwender und haben unter Mac-Anwendern einen guten Ruf als zuverlässige und einfach bedienbare Anwendungen.

Im Rahmen einer Sonderaktion bietet Intego aktuell über die von uns angegebenen Links Rabatte für die beiden Lösungen an. So zahlt man für die Lösung Internet Security statt 50 Euro 35 Euro im Jahr. Der Rabatt steigert sich je nach Zahl der Nutzer, für die Version für 5 Geräte steigt der Rabatt von 30 Prozent auf 41 Prozent.



Das gilt auch für das Softwarepaket Mac Premium Bundle X9 . Die Softwaresammlung kostet in der Version für einen Mac aktuell 60 Euro, ein Rabatt von 29 Prozent . Für die Version für 5 Macs und eine Abo-Periode von 2 Jahren steigt der Rabatt auf 40 Euro.

Mac Internet Security X9 hier bestellen

Mac Premium Bundle X9 hier bestellen