Intel, Apple spenden Atemschutzmasken an Ärzte

Die heißeste Währung derzeit sind Atemschutzmasken und andere Schutzmittel in den Krankenhäusern. Mehrere Unternehmen spenden ihre Vorräte.

Spende : Die Krise kostet nicht nur Leben, sondern auch Geld. Staaten machen ihre Schatullen weit auf, auch Unternehmen spenden für die Bekämpfung des Virus einerseits und für die Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen. Intel hat nun angekündigt, eine Million dem Gesundheitswesen zur Verfügung zu stellen – keine Million US-Dollar, sondern viel wichtiger, eine Million Stück an medizinischen Hilfsmitteln wie Atemschutzmasken oder Handschuhen.

Diese Materialien will Intel aus seinen Fabriken und Niederlassung aus den Vorräten abziehen und Kliniken zur Verfügung stellen. Aber auch Geld ist aus Santa Clara geflossen, bereits im Januar hatte Intel eine Million US-Dollar dem Roten Kreuz gespendet. Apple setzt noch einen darauf: Wie US-Vizepräsident Mike Pence bestätigte , spende Cupertino gleich neun Millionen Gesichtsmasken an das medizinische Personal. Dies hat Tim Cook in einem Tweet noch am Samstag angedeutet, obzwar ohne konkrete Zahl. Zudem wollte das Unternehmen nicht nur in den USA, sondern auch in Europa an lokale Krankenhäuser spenden.