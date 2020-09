Invisible Shield: Displayschutz für neue Apple Watch 6

Thomas Hartmann

Invisible Shield hat seine neue Lösung Ultra Clear+ zum Schutz der neuen Apple Watch vorgestellt.

Vergrößern Ultraclear © Zagg

Invisible Shield Ultra Clear+ für die neue Apple Watch bietet laut Hersteller Schutz vor Kratzern und Dellen auf dem Display. Außerdem verfüge die Folie über antimikrobiellen Schutz, der bis zu 99,99 Prozent der häufigsten Oberflächenbakterien eliminieren soll, so der Hersteller Zagg.

Ultra Clear+ ist demnach eine ultradünne Schutzfolie für Displays, die 99,99 Prozent der Oberflächenbakterien abtöte (Zagg zufolge laut SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., Niederlassung Guangzhou, Dezember 2019). Die ”gestochen scharfe Transparenz in Kombination mit der selbstreparierenden Nano-Memory-Technologie”, so die Beschreibung des Anbieters, soll dafür sorgen, dass sich Invisible Shield Ultra Clear+ genauso gut anfühlt und aussieht wie das Display des Geräts selbst.

Ultra Clear+ für Apple Watch ist auf Zagg.com und im Fachhandel zu einem Preis von 20 Euro erhältlich.