Ist das Macbook Pro M2 schneller als das Macbook Air M2?

Das Macbook Pro 13-Zoll wirkt neben dem neuen Macbook Air eigentlich veraltet. Für manche Anwender könnte es aber die bessere Wahl sein.

Bei der gestrigen Keynote war wohl mancher überrascht, dass das Macbook Pro 13-Zoll weiter im Programm bleibt. Neben dem neuen Macbook Air und dem ähnlichen Macbook Pro 14-Zoll wirkt es optisch veraltet. Es hat sogar noch eine Touchbar (auf die Diskussion über Sinn und Zweck wollen wir hier aber nicht eingehen) und wirkt äußerlich unverändert. Neu ist nur der M2-Chip, der bessere Leistung bringen soll. Warum also ist es weiter im Programm? Die Antwort könnte sein, dass das Macbook Pro 13-Zoll für manche Anwendergruppen besser geeignet ist, als das Macbook Air. Ohne Test können wir nur spekulieren: Der größte technische Unterschied zum neuen Air ist schließlich ein aktives Kühlsystem mit einem Lüfter, das man nicht unterschätzen sollte. So wird es von Apple auf der Produktwebseite sogar mehrmals hervorgehoben.

Ob dies einen großen Unterschied macht, werden Tests zeigen. Nach unserer Erfahrung sollte aber bei Aufgaben wie stundenlangem Videoschnitt, vielleicht sogar mit externem Monitor, das System mit aktiver Kühlung leistungsfähiger sein.

Aktive Kühlung

So schreibt Apple selbst „Aktive Kühlung für durchgehend schnelle Performance. Sein fortschrittliches Wärmemanagementsystem und der effiziente Apple Chip lassen das Macbook Pro durchgehend Pro-Performance liefern. So kannst du stundenlang CPU und GPU intensive Aufgaben erledigen.“ Umgekehrt kann man sich da natürlich fragen, ob das lüfterlose Macbook Air sich ebenfalls für solche Aufgaben eignet? Erhitzen sich nämlich beim Air beim stundenlangen Videoschnitt mit Final Cut Pro oder Premiere die CPU und Grafikkarte, muss das System irgendwann die Leistung reduzieren, um eine Überhitzung zu verhindern. Auch ein externer Bildschirm kann hier für höhere Last sorgen.

Vergrößern Die 10-Kern-Version der neuen Grafik ist leistungsfähiger, verbraucht aber auch mehr Energie.

Für die meisten Heimanwender ist dies völlig irrelevant, auch bei Nutzern des lüfterlosen Vorgängers gab es kaum Beschwerden. Bei Vergleichen zwischen dem Macbook Pro M1 und dem Macbook Air M1 blieben Unterschiede in der Performance meist gering. Allerdings bietet der M2 der neuen Modelle erstmals eine stärkere Grafikkarte mit 8 statt 10 Kernen, die bei maximaler Last nun auch mehr Wärme erzeugt und mehr Strom verbraucht . Beim Macbook Pro ist die schnelle 10-Kern-Version immer verbaut, beim Air ist diese optional und kostet 120 Euro Aufpreis. In der Standardversion gibt es nur ein 8-Kern-Version, die vermutlich stark der Vorversion entspricht.

Ein weiterer Unterschied: Das Einstiegsmodell des Macbook Air wird mit einem 30-Watt-Netzteil ausgeliefert (35 Watt optional), das Macbook Pro gleich mit einem 67-Watt-Modell (statt 61 Watt wie beim Vorgänger). Das sollte auch bei hoher Auslastung eine schnelle Aufladung sicherstellen.

Niedriger Preis

Ein Grund für das Verbleiben des Pro ist wohl, dass Apple ein Einstiegsmodell für Pro-Nutzer im Angebot behalten will. Im Vergleich zum noch leistungsfähigeren Macbook Pro 14-Zoll ist das Macbook Pro 13-Zoll deutlich günstiger. Die Einstiegsversion kostet 1599 Euro, das 14-Zoll Modell ist mit 2249 Euro deutlich teurer – für viele Kunden wohl zu teuer. Das Macbook Pro 13-Zoll ist dagegen bereits in der Basisversion mit dem M2-Chip mit 10-Kern-Grafikkarte ausgestattet. Beim Air muss man für die 10-Kern-Version 120 Euro Aufpreis zahlen – und zahlt dann mit 1619 Euro sogar 20 Euro mehr als das Pro.

Fazit

Wir sind auf erst Tests der neuen M2-Macbooks gespannt und wie sich Macbook Air und Pro bei intensiver Last schlagen. Wir vermuten aber, dass man das Macbook Pro 13-Zoll nicht unterschätzen sollte.

Macbook Air 2022 Modell Macbook Air M2 Macbook Air M2 Preis 1499,00 € 1849,00 € Technische Angaben Display 13,6 Zoll Liquid Retina Display 13,6 Zoll Liquid Retina Display Auflösung 2560 x 1664 Pixel 2560 x 1664 Pixel Farbraum Großer Farbraum (P3) Großer Farbraum (P3) Helligkeit 500 Nits 500 Nits True Tone Ja Ja Prozessor Apple M2 Chip Apple M2 Chip CPU 8-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen 8-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen Grafik 8-Core GPU 10-Core GPU Neural Engine 16-Core 16-Core Medai Engine Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW Gemeinsamer Arbeitsspeicher 8 GB; 16 GB oder 24 GB optional; 100 GB/s Speicherbandbreite 8 GB; 16 GB oder 24 GB optional; 100 GB/s Speicherbandbreite Interner Speicher 256 GB SSD 512 GB SSD Speicher optional 512 GB, 1 TB, 2 TB 1 TB, 2 TB Drahtlos 802.11ax WLAN 6, Bluetooth 5.0 802.11ax WLAN 6, Bluetooth 5.0 Externe Anschlüsse 2x Thunderbolt/USB 4, MagSafe 3, Kopfhöreranschluss 2x Thunderbolt/USB 4, MagSafe 3, Kopfhöreranschluss Lautsprecher, Mikrofon 4Lautsprecher-System, 3D Audio mit Dolby Atmos, drei Mikrofone 4Lautsprecher-System, 3D Audio mit Dolby Atmos, drei Mikrofone Kamera 1080p FaceTime HD Kamera 1080p FaceTime HD Kamera Trackpad Force Touch Trackpad Force Touch Trackpad Sonstiges Touch ID Sensor Touch ID Sensor