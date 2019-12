Jetzt 50% Rabatt auf MacX Video Converter Pro – Anzeige

Als Komplettlösung zählt MacX Video Converter Pro zu den besten Mac-Videokonvertern am Markt. Damit lassen sich 4K/HD-Videos schnell und ohne Qualitätsverlust herunterladen, konvertieren und komprimieren oder auch vielfältig bearbeiten. Der Clou: In der aktuellen Weihnachtsaktion gibt es die Vollversion zum halben Preis.

Anzeige Vergrößern Mac HD Video Converter Pro ermöglicht nicht nur ein schnelles, sicheres Herunterladen, Konvertieren und Komprimieren von 4K/HD-Videos. Er bietet auch Werkzeuge zur Videobearbeitung. © Digiarty

4K UHD begegnet uns heute überall: ob wir Videoclips mit Handys, Camcordern, Action-Kameras usw. aufnehmen, Videos auf YouTube und anderen Websites streamen oder Filme im Kino ansehen. 4K macht einen gewaltigen Unterschied in puncto Videoqualität und Nutzererlebnis. Aber die Wiedergabe von 4K-UHD-Videos ist nicht immer einfach.

4K-Videos sind in der Regel in den HEVC-Codec eingebettet, den Geräte und Plattformen zurzeit nur bedingt unterstützen. Auch ist die Hardware vieler Nutzer schon älter und reicht nicht aus, um 4K-UHD-Inhalte zu verarbeiten. Und die enorme Größe von 4K-Videos macht das Wiedergeben, Freigeben und Speichern oft ebenfalls schwierig. In solchen Fällen ist ein Videokonverter für Mac sehr beliebt, um 4K-Videos zum Verbessern der Kompatibilität zu konvertieren, zu komprimieren und zu bearbeiten.

MacX Video Converter Pro ist genau das, was viele suchen, die 4K-UHD-Videos schnell herunterladen, in Format und Größe anpassen oder auch schneiden wollen. Die gute Nachricht zum Fest: In der Weihnachtsaktion von MacX DVD können Videofreunde eine kostenlose Testversion herunterladen und 50 % Rabatt auf diesen fantastischen 4K-Videokonverter für Mac erhalten.

Mit MacX Video Converter Pro auf Nummer sicher gehen

Die Stärke einer jeden Software liegt in ihrer Funktionalität. Das ist beim MacX Video Converter Pro nicht anders. Seine großartigen Funktionen machen den MacX Video Converter Pro zu einem der drei besten Mac-Videokonverter am Markt. Einem Konverter, dem Anwender seit seiner Einführung im Jahr 2010 vertrauen.

Vergrößern Die Bedienoberfläche des 4K-Konverters unterstützt eine Vielzahl an Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und andere mehr. © Digiarty

Unterstützt zig Input- und Output-Formate

Ein Videokonverter bringt nicht viel, wenn sich 4K/HD-Videos nicht formatunabhängig importieren oder ins gewünschte Zielformat exportieren lassen. MacX Video Converter Pro unterstützt nicht nur eine breite Palette von 4K/HD-Videos – ob mit Smartphones, Action-Kameras, DSLR, Camcorder etc. aufgenommen, online heruntergeladen oder von Blu-ray/DVD-Discs gerippt. Der Konverter bietet auch mehr als 420 voreingestellte Ausgabeprofile für verschiedenste Formate und Geräte: darunter MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, FLV, HEVC und H.264 sowie iPhone, iPad, Samsung- und Huawei-Devices oder auch Xbox und PS4. In nur vier einfachen Schritten lässt sich zum Beispiel auf Mac MOV in MP4 umwandeln.

Vergrößern Der MacX Video Converter Pro deckt eine riesige Bandbreite an 4K/HD-Videos gleich welcher Quelle ab und bietet mehr als 420 Ausgabeprofile für unterschiedlichste Formate und Geräte. © Digiarty

Viel mehr als ein leistungsstarker Videokonverter

Als Komplettlösung erfüllt MacX Video Converter Pro alle Anforderungen rund ums Handling von 4K/HD-Videos – vom Downloaden übers Konvertieren und Komprimieren bis zum Bearbeiten. Konkret heißt das:

Die Mac-Lösung kann 4K- und HD-Material in beliebige Formate konvertieren, gleich welcher Auflösung oder welchen Codecs. Und zwar für ganz unterschiedliche Ausgabemedien: ob für Geräte wie Smartphones, Tablets, Fernseher etc. oder für Online-Kanäle wie YouTube, Instagram und andere mehr.

Durch den eingesetzten Intraframe und Interframe-Kompressionsalgorithmus sowie der fortschrittlichen Entropiekodierung schafft der HEVC-Konverter eine Reduktion der 4K/HD-Videogröße um bis zu 90 % – ohne Qualitätsverlust!

Darüber hinaus bietet der MacX Video Converter Pro auch Werkzeuge zur Videobearbeitung. Damit lassen sich unerwünschte Inhalte ausschneiden, lange Videos in mehrere Teile schneiden, Videos etwa zum Entfernen schwarzer Balken zuschneiden, mehrere Videoclips zusammenfügen usw.

Vergrößern Mit den integrierten Bearbeitungswerkzeugen können Nutzer 4K/HD-Videos schneiden, trimmen und zusammenführen oder auch Foto-Diashows mit Hintergrundmusik erstellen. © Digiarty

Hinzu kommt: Der MacX Video Converter Pro hilft dabei, 4K/HD-Videos gestochen scharf von mehr als 1.000 Websites wie etwa YouTube herunterzuladen und zu speichern. Musik übrigens auch.

Zudem macht er auch als Diashow-Maker eine gute Figur. So lassen sich eigene Foto-Diashows zu Urlauben, Hochzeiten, Familienfeiern oder auch nur zum Spaß erstellen, Hintergrundmusik inklusive.

4K/HD-Konvertierung in Blitztempo und Topqualität

Dieser Mac-Videokonverter sorgt für eine selten schnelle 4K/HD-Videokonvertierung in höchster Qualität. Er ruft die Intel QSV-Hardwarebeschleunigung auf, die in Core i5-, i7- und i9-Prozessoren moderner Macs oder in die NVIDIA/AMD-GPU-Beschleunigung integriert ist. Und er nutzt die Vorteile des Multi-Core-Dienstprogramms, der Hyper-Threading-Technologie sowie der High-Quality-Engines, um die 4K-Videokonvertierung auf 47-mal schneller als Echtzeit zu beschleunigen – ohne dass Videos an Qualität einbüßen.

Vergrößern Dank Weihnachtsrabatt gibt es den 4K-Videokonverter als Vollversion jetzt zum halben Preis: nämlich für 29,95$ statt regulär 59,95$. © Digiarty

Kostenlos testen und 50 % Weihnachtsrabatt sichern

Kurz gesagt, MacX Video Converter Pro ist ein äußerst vielseitiger 4K-Videokonverter. Nutzer können 4K/HD-Videos herunterladen, konvertieren, in der Größe anpassen oder auch bearbeiten. Und all dies mit nur einem einzigen Tool, das obendrein höchste Geschwindigkeit und Qualität garantiert. Welchen Grund könnte es also geben, sich nicht für MacX Video Converter Pro zu entscheiden?!

Laden Sie einfach die kostenlose Testversion herunter, um das Tool auszuprobieren. Und sichern Sie sich den MacX Video Converter Pro zum Festtagspreis – mit 50 % Rabatt. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen.