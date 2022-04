Jetzt auch global: Whatsapp-Funktion soll Fake-News stoppen

Kris Wallburg

Soziale Medien wie Facebook und Messenger wie Whatsapp spielen eine entscheidende Rolle bei der systematischen Verbreitung von Falschinformationen. Eine Whatsapp-Funktion soll dagegen ankÀmpfen.

VergrĂ¶ĂŸern Die Weiterleiten-Funktion von Whatsapp soll eingeschrĂ€nkt werden. © Shutterstock.com/Diego Thomazini

Die Verbreitung von Falschinformationen ĂŒber die Sozialen Medien ist schon seit Jahren ein immer wieder aufkeimendes Thema. Anlass dafĂŒr sind hĂ€ufig Wahlen oder politische Konflikte, zum Beispiel die US-Wahlen oder aktuell der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Ein Problem der sozialen Medien ist das Schneeballprinzip, mit dem Nachrichten, aber auch Falschmeldungen, sich rasant verbreiten können. Dagegen möchte Whatsapp, zu dessen Mutterunternehmen Meta auch Facebook gehört, mit einem App-Update unter iOS nun global vorgehen. Das berichtet 9to5Mac.

KĂŒnftig sollen empfangene Nachrichten, die bereits selbst weitergeleitete Nachricht sind, vom EmpfĂ€nger nur noch begrenzt weitergeleitet werden können. Oder etwas einfacher formuliert: Nachrichten, die Sie selbst verfassen, können Sie weiterhin nach GutdĂŒnken verbreiten. Wenn Sie allerdings eine Nachricht von einem Ihrer Kontakte empfangen, welche dieser bereits nur weitergeleitet hat, können Sie selbst die Nachricht an maximal einen weiteren Kontakt weiterleiten. Eine Ă€hnliche Funktion ist in Deutschland schon lĂ€nger aktiv, Nachrichten lassen sich grundsĂ€tzlich an maximal fĂŒnf Kontakte weiterleiten. Auch in anderen LĂ€ndern wie Brasilien und Indien sind derartige EinschrĂ€nkungen bereits seit einiger Zeit aktiv. Die Funktion soll mit dem Update 22.7.0.76 global ausgerollt werden und ist in der aktuellen Beta-Version schon integriert.