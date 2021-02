Jon Prosser: iMac M1 in Farbe, kleiner Mac Pro

Peter Müller

Die Renderings zeigen ein wenig Fantasie: Der neue iMac mit Apple Silicon soll in mehreren Farben erscheinen.

Vergrößern iMac M in fünf Farben? © Jon Prosser / @cconceptcreator

Apple wird in diesem Jahr die ersten iMacs mit Apple Silicon herausbringen, das dürfte gesetzt sein. Ein Mac Pro in etwas kleinerer Ausführung, der sogar ein wenig an den Powermac G4 Cube erinnern könnte, ist nicht unwahrscheinlich. Der bekannte Leaker Jon Prosser befeuert nun die Gerüchte mit Renderings, die auf den Informationen basieren sollen, die ihm zugesteckt wurden. Wenig überraschend soll ein 24-Zoll-iMac eine Art von rahmenlosen Design erhalten, wie sie etwa die iPad Pro bieten - die Ausmaße des Desktops müssten daher kaum oder gar nicht wachsen. Das Design des Monitors nimmt zudem noch einige Anleihen am Pro Display XDR.

iMac-Redesign in Arbeit, Mac Pro in halber Größe



Die Überraschung könnte aber in der Farbgebung bestehen, denn erstmals nach der Ära der G3-iMacs würde der All-in-One wieder in mehreren Farboptionen angeboten – sieht man mal vom iMac Pro in Spacegray ab. Die Palette soll die gleichen Töne enthalten wie beim iPad Air 4. Nun sind ein knallgrünes oder blassblaues iPad Air durchaus Geräte, mit denen man sich sehen lassen kann, ob sich aber jemand einen rosa iMac auf den Schreibtisch stellt, können wir nicht abschätzen.

Der Mac Pro mit Apple Silicon sieht indes recht schlicht aus, die Computing-Einheit sei am Boden angebracht und darüber ein großer Kühlkörper. Im Prinzip sehe der Mac Pro Mini oder wie das Gerät auch immer heißen mag, wie drei oder vier übereinandergestapelte Mac Minis aus.

Zum Innenleben der spekulierten Desktops sagt Prosser nichts, ebenso wenig zum Erscheinungstermin. iMac und Mac Pro Mini mit Apple Silicon sind aber schon länger für das Jahr 2021 vorhergesagt, an den großen Mac Pro dürfte sich Apple erst gegen Ende seines Umstiegs von Intels auf die eigenen Prozessoren heranwagen.