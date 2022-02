Jubiläumsmodell Power Beats Pro für 75 Jahre NBA

Stephan Wiesend

Zur Feier des Jubiläums der USB-Profi-Basketballliga NBA gibt es ein Sondermodell der Powerbeats Pro in Nationalfarben.

Vergrößern Das Sondermodell trägt das NBA-Logo © Beats

Für Basketball-Fans gibt es bald ein Sondermodell der Beats Powerbeats Pro . Zur Feier des Jubiläums der USB-Profi-Basketballliga NBA hat Apple zusammen mit dem kanadischen Geschenkspezialisten Better ein Sondermodell vorgestellt. Das in den USA ab Freitag erhältliche Modell in der Farbe „NBA 75 Ivory“ trägt auf einem der Kopfhörer das Logo der NBA und auf dem anderen den Namen der Firma Better. Der Preis beträgt 249 Dollar ohne Versandkosten, im Laufe des Tages soll das Gerät bestellbar sein.

Das Modell ist allerdings bereits seit 2019 auf dem Markt und wäre aktuell auch in den Gravis-Filialen für 130 Euro abholbar – wenn auch ohne NBA-Logo.



Sondermodelle sind offenbar ein neuer Trend: Aktuell gibt es über den Shop auch ein Sondermodell der Beats Studio Buds in den Farben der Panafrikanischen Flagge – in Rot, Schwarz und Grün.