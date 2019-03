Kampf um EU-Richtlinie: Wie Apple seit Jahren einheitliche Ladekabel verhindert

Kris Wallburg

Apple verdient gutes Geld mit Ladekabeln für iPhone, iPad und Co. Die meisten Hersteller haben schon vor Jahren auf einheitliche Standards umgestellt, Apple setzt auf eigene, exklusive Patente. Vorstöße der EU für gesetzliche Regulierungen scheiterten an der Lobbyarbeit des US-Konzerns.

Mit dem gleichen Kabel jedes Smartphone aufladen – Das versucht das EU-Parlament seit 2009 zu ermöglichen. Das soll dem Verbraucher nützen und Tonnen an Elektroschrott sparen. Seitdem sind die allermeisten Hersteller auf einen einheitlichen Ladestandard umgestiegen. Lange Zeit war das Micro-USB, die Umstellung auf USB-C wird wohl in den nächsten Jahren vollzogen sein. Doch diese Vereinheitlichung geht größtenteils von den Konzernen aus, denn eine verbindliche Regelung auf EU-Ebene gibt es bis heute nicht. Und laut einem Bericht von Netzpolitik.org ist Apples Lobbyarbeit einer der Hauptgründe dafür.

Die Idee für eine einheitliche Regelung kam zu einer Zeit, als fast jeder Hersteller über einen eigenen Anschluss verfügte. Mit einem (damals noch beliebten) Sony Ericsson-Ladekabel ließ sich kein Nokia-Handy aufladen. Die EU entschied sich aber dafür, keinen konkreten Ladestandard vorzuschreiben. Stattdessen sollen die Konzerne eine Lösung finden. Noch im selben Jahr unterschreiben zehn Hersteller eine Absichtserklärung (darunter heutige Marktführer wie Samsung und Apple). In dieser Erklärung geloben die Unternehmen eine Vereinheitlichung der Ladeanschlüsse. Außerdem sollen Netzteile und Kabel getrennt sein, damit sich diese auch einzeln nutzen lassen. Doch Apple macht Druck und lässt eine Passage in die Absichtserklärung einbauen.

Die Passage erlaubt den Konzernen die Nutzung eigener Ladegeräte, solange das Unternehmen Adapter im eigenen Sortiment anbietet. Also kann Apple weiterhin auf Lightning setzen, solange im Apple Store Adapter verkauft werden. Die kosten natürlich extra und produzieren Elektromüll.

Diese Klausel erlaubt es Apple, die Absichtserklärung zu umgehen. Bis heute setzt das Unternehmen beim Verkaufsschlager iPhone auf einen eigenen Standard. Eine verbindliche EU-Richtlinie könnte mehr bewirken. Doch Apple lobbyiert erfolgreich dagegen und investiert dafür viel Geld. Im Geschäftsjahr 2016/17 gab Apple mehr als eine Millionen Euro für Lobbyarbeiten aus. Die Interessensvertreter argumentieren, durch die Umstellung von Lightning auf einen anderen Anschluss würden Millionen Kabel und Peripheriegeräte nicht mehr nutzbar. Diese würden entweder entsorgt werden oder um Adapter ergänzt, dadurch entstehe dann noch mehr Elektromüll. Kritiker kontern, diese Situation hätte Apple selber erzeugt, indem der Konzern nicht zeitig mit den anderen großen Herstellern auf einen gemeinsamen Standard umgestellte. Außerdem wird ein iPhone mit dem Lightning-Anschluss und das passende Zubehör nicht automatisch zum Schrott, sobald der Hersteller einen neuen Standard einführt. Schließlich verkauft Apple in seinem Store iPads mit zwei möglichen Anschlüssen – USB-C und Lightning gleichzeitig.



Seit 2014 hat die EU-Kommisionen zusätzliche rechtliche Mittel, europäische Standards vorzuschreiben. Statt einem eigenen Gesetz ist nur noch ein einfacher Rechtsakt nötig. Doch es tat sich nichts. Erst 2018 kam wieder Schwung in die Angelegenheit. Laut Netzpolitik.org plant die EU-Kommission eine Folgeabschätzung. Doch mit den Ergebnissen sei nicht vor September 2019 zu rechnen. Und bis dahin ist auch schon das nächste iPhone erschienen, die meisten Experten rechnen wieder mit einem Lightning-Anschluss.

Unsere Meinung:

Dass Apple bei Strom- und Datenkabeln und -anschlüssen eigene Wege geht, ist weitreichend bekannt. Das hat verschiedene Gründe. Sich von anderen Geräten abzuheben ist bei Apple Teil der Corporate Identity. Das erreicht der Konzern auch mit eigenen Anschlüssen. Natürlich spült dieser Umstand auch viel Geld in die Kassen des Unternehmens. Denn Kabel und Adapter sind günstig in der Produktion und deshalb besonders rentabel. Vor allem beim Datentransfer war Lightning bei der Einführung dem USB Mini im Voraus: Vier Leitungen gegenüber zwei bei USB Mini.



Apple arbeitet stetig am eigenen Image und möchte als fortschrittliches und umweltbewusstes Unternehmen wahrgenommen werden. Ein Einlenken bei dieser Streitfrage würde demonstrieren, dass Apple nicht nur auf den eigenen Umsatz schaut, sondern auch Rücksicht auf Konsumenten und Umwelt nimmt.

Also kommt der Umstieg auf USB-C? Wir sagen ja, allerdings nicht wegen Druck der EU. USB-C bietet einfach viele Vorteile gegenüber Lightning , dass Apple es sich nicht leisten kann dauerhaupt beim eigenen Anschluss zu bleiben. Doch wir rechnen auch in diesem Jahr mit einer iPhone-Generation, die auf Lightning setzt. USB-C erwarten wir frühestens 2020. Zumindest verspricht Apple in eigener Stellungsnahme gegenüber der EU, den neuen Standard bei den aktuellen Smartphones wenigstens durch entsprechende Adapter oder Kabel zu unterstützen.