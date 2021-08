René Resch

"Donda" wurde von US-Nutzern über 60 Millionen Mal auf Apple Music gestreamt und stellt den Rekord für 2021 auf.

Vergrößern Kanye Wests "Donda" bricht Rekorde auf Apple Music © shutterstock.com/Carl Bjorklund

Nach langer Verzögerung hat Kanye West am Sonntag sein lang erwartetes Album "Donda" veröffentlicht. Nach dem Debüt am Sonntag wurde das Album bereits mehr als 60 Millionen Mal von Apple-Music-Nutzern in den USA gestreamt - das ist neuer Rekord, wie Appleinsider berichtet.



"Donda" das nach Kanye Wests verstorbener Mutter benannt ist, wurde seit vergangenem Jahr immer wieder angekündigt, erschien allerdings bis letzten Sonntag nicht - wohl auch aus privaten Gründen von Kanye West, etwa der Trennung des Musikers von Kim Kardashian.

Genaues ist nicht bekannt, die beiden sind Gerüchten zufolge wieder ein Paar. Falls dies der Wahrheit entspricht, könnte sich das natürlich positiv auf die jetzige Veröffentlichung ausgewirkt haben.

Ende Juli hatte Kanye West erste Tracks aus "Donda" in ausverkauften Stadien in Atlanta und Chicago wortlos abspielen lassen. Dazugehörige Live-Streams brachen jeweils Rekorde auf Apple Music. Seit dem geisterten die Musikstücke als Videos durchs Netz - was den Hype um das Album noch mehr befeuerte.

"Donda" auf Apple Music hören



Rekorde auf Apple Music und weiteren Streaming-Diensten

Neben dem Rekord-Streaming aus den USA erklomm das Album innerhalb von nur 24 Stunde in 152 Länder Platz 1 in den jeweiligen Album-Charts bei Apple Music. Von den ersten 20 Plätzen der täglichen "Apple Music Top 100 Global Songs"-Charts stammen 19 von "Donda", das eine umfangreiche Tracklist mit 27 Liedern enthält.

"Donda" brach den 2021 aufgestellten Rekord für den meistgestreamten Künstler und das meistgestreamte Album an einem Tag, und "Donda" wurde das dritt-meistgespielte Album am ersten Tag seiner Veröffentlichung auf Apple Music. An der Spitze der Apple-Debüt-Charts steht J. Coles 2018 erschienenes Album "KOD", das in den ersten 24 Stunden 64,5 Millionen Streams verzeichnete. Drakes "Views" liegt derzeit mit 63,5 Millionen Streams auf Platz zwei.

Nach Informationen von Variety gab nun auch Spotify inzwischen bekannt, dass "Donda" den Rekord für das am meisten gestreamte Album an einem Tag im Jahr 2021 gebrochen und Olivia Rodrigo geschlagen hat.

Kanye West selbst wettert in der Zwischenzeit gegen sein Label Universal Music, dass sein Album angeblich ohne sein Einverständnis frühzeitig veröffentlichten und den Track "Jail Pt.2" blockierten. Inzwischen ist der Song jedoch verfügbar.