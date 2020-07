Kartell-Anhörung von Tim Cook und Co. verschoben

Peter Müller, Halyna Kubiv

Die für Montag geplante Anhörung des Wettbewerbsausschusses des Repräsentantenhauses muss wohl einen neuen Termin bekommen.

Update vom 24. Juli 2020: Die für Montag angesetzte Anhörung von Tech-CEOs wie Tim Cook, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai und anderem vor dem Kartellausschuss des US-Repräsentantenhauses wird womöglich verschoben, berichtet CNBC . Grund ist eine Gedenkfeier für den letzte Woche verstorbenen Abgeordneten John Lewis, die zu einem Terminkonflikt führen würde. Die Verschiebung muss noch bestätigt werden, ein neuer Termin ist noch nicht avisiert.

Meldung vom 21. Juli 2020: In der nächsten Woche müssen prominente CEOs von Tech-Unternehmen vor dem Kartell-Ausschuss des Repräsentantenhauses aussagen, unter anderem Apples Tim Cook, Facebooks Mark Zuckerberg und Googles/Alphabets Sundar Pichai. Schon vor einigen Wochen hat das Komitee das Gespräch mit Microsofts Präsident und Chefjurist Brad Smith gesucht, wie " The Information " berichtet. Darin wollten die Abgeordneten vor allem etwas über die Erfahrungen lernen, die Microsoft in seinem Kartellprozess Ende vor gut 20 Jahren machte.

In der Videokonferenz soll Smith aber vorwiegend Bedenken über Apples App Store geäußert haben. Die "Willkür" der Überprüfungen vor der Freigabe von Apps sei ebenso ein Dorn im Auge wie die Tatsache, dass die beteiligten Entwickler Apples Zahlsysteme nutzen müssten. Über andere Techfirmen sei Smith nicht hergezogen. Auf einem früheren Event hat Smith eine Meinung geäußert, dass eine Wettbewerbsuntersuchung gegen Apple längst überfällig sei.

Derweil hat die EU drei Verfahren in Sachen App Store, Bücher Store und Apple Pay eröffnet ( wir berichteten ). Es gibt jedoch noch keine Aktualisierungen in diesen drei Fällen. Eine neue Verordnung der EU von letzter Woche kann etwas Transparenz und Fairness in den Online-Marktplätzen schaffen. Mit der Verordnung will die EU nicht nur Google und seine Suchmaschine reglementieren, sondern auch den App Store von Apple ( mehr in unserem Bericht ).