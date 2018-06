Kartellklage wegen App Store geht in neue Runde

Einige iPhone-Nutzer haben noch 2012 gegen Apple geklagt, das Unternehmen verstoße gegen Kartellrecht, indem es den App-Einkauf auf den eigenen Store beschränke.

Vergrößern Klage gegen den App Store © Apple

Revision: Apple hat das Oberste Gericht der USA dazu überzeugen können, eine Anti-Kartell-Klage gegen das Unternehmen nochmals anzuhören. Dabei geht es um die Provisionen von 30 Prozent, die Apple im App Store verlangt. Verbraucher hatten dagegen geklagt, Apple würde seie Monopolstellung ausnutzen, um künstlich hohe Preise zu verlangen. Apple argumentiert jedoch , dass es die Provisionen von den Entwicklern einziehe und nicht direkt von den Kunden verlange, diese könnten also gar nicht klagen. Sollte das Oberste Gericht dieser Argumentation folgen, würde es damit einen Schutzschild zwischen Betreibern von digitalen Marktplätzen und den Endverbrauchern einziehen, diese könnten gegen den Marktplatz, auf dem Dritte handeln, nicht mehr vorgehen.

Ursprüngliche Meldung vom 13. Januar 2017:

Ein Prozess gegen Apple, der längst abgeschlossen schien, geht nach der Entscheidung eines Berufungsgerichts in eine neue Runde. Es geht dabei um eine im Jahr 2012 eingereichte Klage, die Apple wettbewerbswidriges Verhalten vorwirft, da Apps für iOS-Geräte nur über den Apple-eigenen App Store zu beziehen sind und nicht über unabhängige Handelskanäle. Apple hatte sich bisher auf den Standpunkt gestellt, nicht der richtige Ansprechpartner für die Kläger zu sein, da diese Apps bei Entwicklern erworben hätten und Apple nur die Plattform für den App-Download bereit stelle und so auf die Preisgestaltung keinen Einfluss habe. Bisherige Instanzen folgten dieser Argumentation, Richter William A. Fletcher vom 9. US Circuit Court of Appeals widersprach dem nun und stellt fest, dass Kunden sehr wohl bei Apple Apps erwerben und somit das Recht hätten, den Anbieter zu verklagen.

Die Unterlagen zu den jüngsten Entwicklungen in Sachen Pepper, Schwartz, Hayter und Terell gegen Apple finden sich auf dem Portal Justia .