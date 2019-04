Kein Aprilscherz: iMac 5K schneller als iMac Pro

Stephan Wiesend

Laut Geekbench überholt der neue iMac 5K den Basis-iMac Pro erstmals auch in der Multiprozessor-Leistung.

Vergrößern Der iMac 5k 2019 bietet eine erstklassige Performance

Die neuen iMacs von Apple unterscheiden sich von ihren Vorgängern vor allem durch leistungsfähigere Prozessoren, erste Benchmark-Tests können in diesem Bereich nun einen echten Leistungssprung bestätigen. Eigene Tests liegen uns noch nicht vor, die Betreiber des Benchmarkt-Tools Geekbench haben aber bereits auf einer Sonderseite die ersten Benchmark-Ergebnisse fast aller neuen iMac-Modelle veröffentlicht.

Der kostenlos nutzbare Test Geekbench 4 hat sich vor allem für den Vergleich der CPU-Leistung mehrerer Mac-Modelle bewährt und kann auf sehr viele Meßwerte von Mac-Nutzern zugreifen. Die Betreiber der Seite haben nun genügend Test-Ergebnisse der neuen 4K (21,5-Zoll) und 5K (27)-Zoll-Modelle des Jahrgangs 2019 gesammelt, um solide Ergebnisse zu garantieren.

iMac 21,5-Zoll

Bei den Testergebnissen des iMac 4K gibt es eine Einschränkung: Ergebnisse des Top-Modells mit i7-CPU liegen noch nicht vor, deshalb heben sich die neuen Modelle nur in Maßen von der Vorgängergeneration ab. In den kleineren iMac-Modelle verbaut Apple im Prinzip die gleichen CPUs wie im aktuellen Mac Mini: Den Vierkerner i3-8100, den Sechs-Kerner Core i5-8500 und (für 240 Euro Aufpreis) den Core i7 8700. Schon das mittlere Modell mit i5-CPU kann aber bereits das alte Top-Modell von 2018 mit i7-CPU überholen: In der Single-Core-Performance mit 5267 statt 5225 Punkten zwar nur sehr knapp, in der Multi-Core-Performance aber mit 20 539 statt 17850 Punkten sehr deutlich (beim Modell mit i7-CPU wird die Leistung voraussichtlich bei 24500 Punkten liegen). Allgemein steigern sich die neuen Modelle in der Single-Core-Performance um etwa fünf bis zehn Prozent gegenüber dem gleichrangigen Vormodell, bei der Multi-Core-Performance steigt die Leistung dagegen um zehn bis 50 Prozent. Einen noch stärkeren Performance-Sprung gibt es aber beim i7-Modell.

Weitere Faktoren wie GPU-Leistung bleiben allerdings noch außen vor, ebenso die Leistung in Praxistests mit Final Cut Pro oder Photoshop.

Vergrößern Der iMac i9 kommt dem iMac Pro recht nah © Geekbench

iMac 5K

Ein ähnliches Bild liefern die Testdaten der größeren iMacs von 2019, bei denen Apple erstmals ein Modell mit 8-Kernen anbietet. Wie bei den kleinen 4K-Modellen ist der Leistungssprung im Bereich Single-Core-Performanc nur gering. Laut Geekbench steigern sich die Modelle gegenüber dem Vorgänger-Modell aber immerhin um 6 bis 11 Prozent. Einen großen Satz nach vorn machen die iMacs dagegen bei den Multi-Core-Benchmarks: Bei allen Modellen mit 5K-Bildschirm verbaut Apple nämlich CPUs mit zumindest sechs Kernen, wodurch die Leistung gegenüber den Modellen von 2017 um 43 bis 59 Prozent steigt. Noch größer wird der Leistungssprung beim neuen 8-Kern-Modell mit i9-CPU. Dieses neue Top-Modell kann nun sogar den kleinsten iMac Pro deklassieren: Im Multicore-Bench erzielt der neue iMac 5K i9 32293 Punkte, der iMac Pro mit 8 Kernen „nur“ 31126 Punkte. Schon der iMac Pro mit 10 Kernen kann den neuen iMac 5K aber mit 35919 Punkten übertrumpfen, die Modelle mit 14 und 18-Kernen spielen in einer anderen Liga.

Bei der Aufstellung von Geekbenchbleibt ist allerdings die Grafikleistung und Leistung weiterer Komponenten unberücksichtigt. Das ist insofern schade, als Apple beim Top-Modell erstmals eine schnelle Vega-Grafikkarte als Upgrade-Option bietet. Laut ersten Messungen liefert aber auch diese Karte einen Leistungssprung von knapp 20 und 30 Prozent und bringt die Grafikleistung des iMac 5K fast auf iMac Pro-Niveau.

Fazit:

Die neuen CPUs sind deutlich schneller, vor allem die Versionen mit sechs und acht Kernen können die alten iMacs klar überholen. Interessant finden wir, wie nah die CPU-Leistung des neuen iMac i9 an der des iMac Pro liegt. Bei diesem Modell bleiben aber noch einige Fragen offen: So bietet der iMac Pro neben schneller SSDs und Grafikkarten ja unter anderem das bessere Kühlungssystem und schon viele Käufer des iMac 5k 2017 mit i7-CPU beschwerten sich über laute Lüfter bei hoher Last. Auch das Macbook Pro i9 enttäuschte unter Dauerlast, weshalb wir vor einer Bestellung erste Praxistests abwarten würden.