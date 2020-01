Kein Golden Globe für "The Morning Show"

Peter Müller

Reese Witherspoon, Jennifer Aniston oder beide? Die Antwort der Jury: Nichts davon – Apple TV+ muss auf seinen ersten Preis noch warten.

Vergrößern Jennifer Aniston und Reese Witherspoon als Alex Levy und Bradley Jackson © Apple

Apple TV Plus ist bei den ersten Golden Globes nach seinem Start im vergangenen November leer ausgegangen, trotz dreier Nominierungen. Die beiden Hauptdarstellerinnen der "Morning Show" Jennifer Aniston und Reese Witherspoon mussten Olivia Colman (als Elizabeth II. in "The Crown") den Vortritt lassen, als beste TV-Serie wurde "Succession" gekürt.

Apple CEO Tim Cook war im Publikum und musste sich kritische Worte des Gastgebers Ricky Gervais anhören, der die nominierte Morning Show zwar lobte, aber einen giftigen Nebensatz hinterherschickte : "Apple schlägt mit einem großartigen Drama über die Bedeutung der Würde und des richtigen Handelns im TV-Geschäft auf – und das von einer Firma, die Ausbeuterbetriebe in China betreibt". Nun darf man den bissigen Spot des britischen Komikers nicht auf die Goldwaage legen, auch andere Shows und Unternehmen bekamen ihr Fett weg, auch die von ihm geschriebene und produzierte Netflix-Serie After Life. Es ist jedenfalls nicht bekannt, das sich ein Intendant in vorauseilendem Gehorsam für die Satire des Satirikers entschuldigt hätte …

"The Morning Show", das am 1. November an den Start ging und dessen zehnte Folge der ersten Staffel kurz vor Weihnachten mit einem Cliffhanger endete, bekommt bereits sicher eine zweite Staffel, auch für die beiden anderen Serien mit Folgen im 60-Minuten-Format "See" und "For All Mankind" gilt das. Weitere Projekte sind in Arbeit und Planung, für die nächsten Golden Globes scheinen Nominierungen beinahe zwangsläufig, die Konkurrenz schläft aber nicht. Wie lange Apple TV+ auf seinen ersten Golden Globe waren muss, ist also offen. Mit dem Oscar 2020 wird es definitiv nichts, der für das Rennen um den Academy Awards vorgesehene und von Apple finanzierte Kinofilm "The Banker" musste kurz vor der Kinopremiere auf unbestimmte Zeit verschoben werden.