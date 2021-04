Keine Zukunft: Warum das Ende des Smartphones bevorsteht

Simon Lohmann

Der Hype um neue Smartphones ist noch da, keine Frage. Aber wie sieht es in 15 Jahren aus? Werden Apple, Samsung und Co noch immer neue Smartphones entwickeln? Unser Autor sagt: Nein. Das Smartphone, wie wir es heute kennen, stirbt aus.

Werfen wir einen Blick in Richtung Zukunft: Stellen Sie sich vor, wir haben das Jahr 2035. Werden Unternehmen wie Apple, Samsung, Huawei, OnePlus, Xiaomi und Co. tatsächlich noch Smartphones entwickeln und verkaufen? Wird Tim Cook - sofern er 2035 noch immer das Amt des Apple-CEO bekleiden sollte - im Steve Jobs Theater einem jubelnden Publikum ein iPhone 20 präsentieren? Wird Samsung im gleichen Jahr ein Galaxy S36 vorstellen? Ich glaube nicht. Meine Vermutung: Das Smartphone, wie wir es heute kennen, stirbt langsam aber sich aus. Ein Kommentar.

Warum wir Smartphones (noch) so lieben

N√ľchtern betrachtet handelt es sich bei einem Smartphone um ein technisches Ger√§t - und davon hat man ja zu Hause eine Menge rumstehen. Komischerweise habe ich zu meinem Smartphone aber eine andere Beziehung, als zu meinem Fernseher, Toaster, zur Mikrowelle oder meiner elektrischen Zahnb√ľrste. Warum das so ist, ist kein wirklich gro√ües Geheimnis. Denn im Gegensatz zu meinem Toaster oder der Mikrowelle habe ich mit meinem Smartphone ein Ger√§t, dass zu viel mehr im Stande ist. Ich kann mit Familie und Freunden kommunizieren, ich kann hervorragende Fotos und Videos aufnehmen, zudem habe ich das gesammelte Wissen der Menschheit in meiner Hosentasche auf Abruf bereit.

Wir sehen Smartphones eher wie Personen und wir entwickeln Gef√ľhle oder Emotionen f√ľr bestimmte Smartphone-Marken. Nicht ohne Grund gibt es ja seit Jahren den klassischen "Krieg" zwischen Apple- und Android-Fans. Weil es √ľber die Technik hinaus geht. Und das macht das Smartphone doch irgendwie besonders. Zumindest zur Zeit noch.¬†



Wenn ich sage, dass das Smartphone in rund 15 Jahren vielleicht ausgestorben ist, meine ich nicht, dass niemand mehr ein Smartphone nutzt. Im Gegenteil: Vermutlich wird jeder Mensch auf diesem Planeten ein Smartphone nutzen. Nichtsdestotrotz bin ich davon √ľberzeugt, dass die Bedeutung des Smartphones ziemlich stark abnehmen wird und sich dadurch zwangsl√§ufig auch der Markt ver√§ndert.¬†

Rund 13 Jahre nach der Vorstellung der ersten iPhone Generation kann man beobachten, wie sich die Einstellung der Menschen zu den Smartphones ver√§ndert hat. W√§hrend die Nutzer anfangs noch vor den Apple Stores in Zelten √ľbernachtet haben, um am n√§chsten Tag als erstes in der Warteschlange zu stehen und ein neues iPhone ergattern zu k√∂nnen, betreibt heute niemand mehr diesen Aufwand. Auch auf YouTube kann man ein ver√§ndertes Verhalten der Nutzer erkennen. Bei den relevanten Zielgruppen entsteht Unverst√§ndnis f√ľr die hohen Preise, die die Hersteller f√ľr ihre neuesten Features verlangen. Apple ist ja schlie√ülich l√§ngst nicht mehr der einzige Smartphone-Hersteller, der mehr als 1000 Euro f√ľr ein Smartphone verlangt. Wie lang wird das aber noch gutgehen?

Eine andere Generation 

Vermutlich nicht mehr all zu lang. Warum? Weil viele Menschen Smartphones einfach als selbstverständlich wahrnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass dies etwas mit dem Alter zu tun hat, indem man zum ersten Mal mit Smartphones in Kontakt kommt. Laut AOK  besaßen im Jahr 2019 56 Prozent der 8- bis 9-Jährigen bereits ein eigenes Smartphone. Bei den 10- bis 11-Jährigen waren es schon 82 Prozent; bei der Altersgruppe 12 bis 13 besitzen 97 Prozent ein internetfähiges Handy. 

Das muss man erstmal sacken lassen. Diese Kinder wachsen in dem Wissen auf, dass sie ein Ger√§t in der Hosentasche haben, mit dem man jederzeit ins Internet gehen, Fotos und Video in hochaufl√∂sender Qualit√§t aufnehmen oder Musik und Videos streamen kann. Diese Kinder werden vermutlich auch sp√§ter zu den Leuten geh√∂ren, die keine 1000 Euro f√ľr ein Smartphone ausgeben wollen - f√ľr die ist all das doch v√∂llig normal. Diese Kinder wachsen mit einer Technik auf, die f√ľr viele √§ltere Smartphone-Nutzer - und da schlie√üe ich mich jetzt mit meinen noch jungen 27 Jahren einfach mal mit ein - heutzutage immer noch was besonderes ist. Weil man eben wei√ü, wie die Technik vor den ganzen Smartphones aussah. Und deshalb sind vielleicht auch Leute bereit, 1000 Euro f√ľr ein Smartphone auszugeben. Weil sie es eben anders wertsch√§tzen.

Immer besser? Immer schneller? Von wegen! 

Smartphone-Hersteller haben zur Zeit ohnehin mit einem anderen, gro√üen Problem zu k√§mpfen. Wenn man ganz ehrlich ist, unterscheiden sich die Ger√§te nur noch in ihrem Betriebssystem. Ansonsten sehen sie recht √§hnlich aus, sie haben alle eine gute Kamera an Bord - und je nach dem, wie viel Geld man ausgeben will, bekommt man eben momentan noch so ‚Äúneue‚ÄĚ Features wie ein 120-Hz-Display, 5G-Funktion oder einen Fingerprint-ID-Sensor unter dem Display. Aber diese Technik wird in 15 Jahren Standard sein. 2036 hat jedes Ger√§t ein 120-Hz-Display und 5G. Vielleicht kann man in 15 Jahren 5G auch schon fl√§chendeckend in Deutschland nutzen - wer wei√ü das schon.¬†

An dieser Stelle sei jedoch die Frage erlaubt: Womit wollen uns die Smartphone-Hersteller denn in der gar nicht mal so weit entfernten Zukunft noch locken? Mit einer noch besseren Kamera an Bord? Aber auch da sind einfach physikalische Grenzen gesetzt. Irgendwann geht es hardware-seitig in einem solch kleinen Ger√§t einfach nicht besser, dann kann nur noch die Software f√ľr noch bessere Bilder sorgen. Welche Features sollen Smartphones in Zukunft haben, damit die Leute die Ger√§te trotzdem jedes Jahr aufs Neue kaufen? Wie lange h√§lt der Smartphone-Hype noch an?¬†

Nehmen wir mal beispielsweise den Fernseher. K√∂nnen Sie sich noch daran erinnern, wie stolz Sie damals waren, einen eigenen Fernseher zu besitzen? Heutzutage ist ein Fernseher nur dann interessant, wenn er besonders gro√ü und gleichzeitig g√ľnstig ist. Wie etwa der 82-Zoll gro√üe Fernseher von Aldi .¬†

Oder nehmen wir mal ein Auto. Ein Auto ist immer noch etwas Besonders, es steht f√ľr Freiheit und ist gleichzeitig recht teuer. Ein Auto kann sich nicht jeder leisten, √§hnlich wie so manche Smartphones. Aber auch beim Thema Auto geht der Trend immer weiter Richtung Car-Sharing. Vor allem in Gro√üst√§dten ist man im Jahr 2021 nicht mehr auf ein eigenes Auto angewiesen. Eine derartige Einstellung zum Thema Auto war vor 15 Jahren gar nicht vorstellbar. Der Fernseher und das Auto zeigen meiner Meinung nach sehr gut, dass bestimmte Produkte in der Gesellschaft mit der Zeit selbstverst√§ndlich oder durch Alternativen ersetzt und dadurch irrelevant werden. K√∂nnen Sie mir auf Anhieb ein technisches Ger√§t nennen, das selbst nach 15 Jahren nicht an Bedeutung verloren hat?¬†

Sind faltbare Smartphones die Zukunft? 

Meiner Meinung sind sich Smartphone-Hersteller dieses Problems bewusst. Was glauben Sie denn, weshalb Samsung und Huawei - und angeblich ja auch Apple - an faltbaren Smartphones forschen oder teilweise ja sogar schon verkaufen? Sogenannte Phablets - also eine Mischung aus Tablet und Smartphone - sind zur Zeit leider noch nicht sehr beliebt. Zum Einen, weil sie zu teuer sind und zum Anderen, weil die Technik noch nicht wirklich ausgereift ist. Aber grundsätzlich ist so ein Phablet doch eine interessante Sache. 

Ich glaube tatsächlich, dass wir in 15 Jahren auf heutige Smartphones schauen, wie wir heute die ersten Telefone von damals sehen. Mit einer gewissen Nostalgie. Vielleicht entwickelt sich ja auch ein neuer Trend, und in 15 Jahren wollen alle nur ganz kleine Smartphones. Oder vielleicht gibt es in der Zukunft auch ganz neue Geräte, die die Smartphones ablösen, wie smarte Brillen oder größere Smartwatches, sodass man das Smartphone im Prinzip am Handgelenk trägt. Oder Smartphones mit Hologrammen. 

Nat√ľrlich habe ich keine genaue Antwort auf die Frage, wie die Zukunft aussieht. Die Frage lautet nur: Wie lange k√∂nnen Smartphone-Hersteller Jahr f√ľr Jahr ein neues Modell mit geringf√ľgigen √Ąnderungen auf den Markt bringen, bis die Leute erkennen, dass die Smartphone-Features sich nicht mehr gro√üartig verbessern werden? Aktuelle Verkaufszahlen zeigen, dass der Smartphone-Hype noch lange nicht abgeklungen ist. Aber das dachte man damals auch von den iPods, die heute in einer Schublade verstauben.¬†