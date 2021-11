Kekz und Telekom bringen drahtloses Audiosystem für Kinder

Thomas Hartmann

Die Kekzhörer von Kekz sind ein neuartiges Audiosystem, das ohne Download funktioniert und bewusst auf den Einsatz eines Bildschirms, Datenverbindungen und eines Anschlusses an ein Wiedergabegerät verzichtet.

Vergrößern Geht Kindern nicht auf den Keks – und den Eltern auch nicht © Kekz

Ganz ohne Kabel, aber auch mit Verzicht auf übliche Technologie wie WLAN oder Bluetooth kommen die neuartigen Kekz-Kopfhörer für Kinder aus. Das Produkt des Start-ups aus München funktioniert über das Anwählen eines entsprechenden Inhalts durch die ”Kekze” (Audiochips): Diese werden durch den integrierten Magneten außen in die Ohrmuschel der ”Kekzhörer” geklickt und aktivieren so über eine simple ”Click-and-Play“-Mechanik die Wiedergabe des entsprechenden Hörbuchs, Hörspiels oder Albums.

Ein integrierter Annäherungssensor sorgt für ”Start” respektive ”Stopp” der Wiedergabe, sobald der Kekzhörer aufgesetzt oder abgenommen wird. Die Lautstärke ist in drei Stufen regelbar und wie von Kinderärzten empfohlen auf maximal 85 Dezibel begrenzt, heißt es vom Hersteller. Der große Bedienknopf an der anderen Seite der Ohrmuschel soll für ”An“ und ”Aus“ sowie ”Vor“ und ”Zurück“ sorgen. Das System setzt demnach mit der Art der Steuerung bewusst auf die Unabhängigkeit von Kindern, sich ihre Musik und ihre Hörspiele selbst aussuchen zu können.

Involviert ist auch der prominente Keks-Mitgesellschafter Peter Maffay. Der Musiker hat im Rahmen eines Presseevents in München über die Abenteuerreise von Tabaluga gesprochen, die als exklusiver Kekz-Audiochip erscheint.

Die Telekom bietet ab sofort die Kekzhörer in ihren Shops an. Das Tabaluga-Hörabenteuer wird dabei neben anderen ”Kekzen“ ausschließlich in ausgewählten Stores der Telekom verfügbar sein.

Seit dem 5. November sind die Kekzhörer auch im ausgewählten Einzelhandel in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu kaufen. Die unterschiedlichen Kekze sind für einheitlich 9,99 Euro (UVP) separat erhältlich, das Starter-Set (Kekzhörer inklusive einem Audiochip, einem sogenannten Kekz) ist ab sofort für 59,95 Euro (UVP) auf Kekz.com bestellbar . Empfohlen sind die Kinder-Kopfhörer ab drei Jahren. Ein Trailer des Herstellers auf Youtube vermittelt einige Eindrücke des Produkts für Kinder: