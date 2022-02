Keycue 10: Definition eigener Menükurzbefehle auch auf M1-Macs

Thomas Hartmann

Keycue zeigt übersichtliche Tabellen mit allen aktuell verfügbaren Menükürzeln an – und lässt nun auch auf einfachste Weise eigene Menübefehlskürzel definieren.

Vergrößern Kleines, aber nützliches Tool

Die Entwicklerschmiede Ergonis aus dem österreichischen Ort Perg hat die neueste Version ihres Tastaturkürzeltools ”KeyCue 10” fertiggestellt. Beim Druck auf die Befehlstaste in einem beliebigen Programm zeigt das Tool automatisch alle Tastaturkürzel, die dort vordefiniert sind, wie in Safari, Word oder anderen Mac-Apps bis hin zum Finder. Auch ein Suchfeld gehört zu den Optionen. Dazu können übersichtlich sämtliche Emojis in einem Fenster aufgerufen werden.

Neu an der Software in Version 10 ist laut Entwickler vor allem die einfache Möglichkeit, seine eigenen Tastaturkürzel für Menübefehle einzurichten. Dazu soll es reichen, wie Ergonis in einem animierten Beispiel zeigt, auf einen bestimmten Menübefehl zu zeigen und mit Keycue direkt eine neue Tastenkombination dafür zu definieren. Dies soll dann für die weitere Bedienung des Programms über das Tastaturkürzeltool dauerhaft übernommen werden.

Neu hinzugekommen ist außerdem die vollständige Unterstützung für Apple-Silicon-Macs mit M1-Prozessor – hier soll es nun keinerlei Verzögerung beim Start des Tools mehr geben. Kompatibilität geht zurück bis zu OS X Yosemite (10.10).

Eine Einzelplatzlizenz für Keycue 10 kostet 20 Euro. Die weitere Preisgestaltung inklusive Upgrades präsentiert Ergonis auf seiner Website . Eine Probeversion, die von Zeit zu Zeit Erinnerungen an eine kostenpflichtige Registrierung anzeigt, ist per Direktdownload erhältlich .



Von Ergonis sind andere Mac-Tools wie Pop Char X und Typinator bekannt.